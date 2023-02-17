Atina depremden sonra ilişkilerde yumuşama bekliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye’ye ilk yardım ekiplerini gönderen ülkelerden olan Yunanistan’da Türkiye ile ilişkilerde yumuşama beklentisi var.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis devlet televizyonu ERT'ye yaptığı açıklamada depremin yarattığı "ölçülemez yıkımın" iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden tanımlamak için bir fırsat olabileceğini dile getirdi.

Mitsotakis, Yunanlar için yardım görevlileri ve lojistik destekle Türklerin yanında olmanın insani bir görev olduğunu belirterek "Ben saldırgan söylem ve Türkiye tarafından gerginliğe rağmen bizi Türk halkından hiçbir şeyin ayıramayacağını hep söyledim" ifadelerini kullandı. Ancak Mitsotakis ilişkilerde iyileşmenin "bazı koşullar altında ve Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini yeniden tanımlaması halinde" mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.

Deprem bölgesine giden Yunanlı yardım görevlileri Fotoğraf: picture alliance/dpa/AP

İlişkilerde değişikliğin Türk tarafına bağlı olduğunu belirten Yunan Başbakanı, ülkelerin bir andan diğer ana politika değişikliğine gidebileceğine inanmadığını belirterek sözlerini şöyle devam ettirdi: "İki ülke insanlarının arasında duygusal bir yakınlık havası olduğuna inanıyorum ki bu önemli. Bundan yararlanmamız, benim için de bundan yararlanmak bir yükümlülüktür."

1999 yılında da iki ülke ilişkileri gergin bir dönemden geçerken iki komşu ülkede bir ay arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrasında da her iki ülke arasındaki ilişkilerde yumuşama yaşanmıştı.

İlişkilerde gergin dönem

İki ülke arasında Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusundaki anlaşmazlığın yanı sıra Ege'deki adalara Yunanistan'ın asker ve silah konuşlandırması gibi konularda gerginlik yaşanıyor. Ankara adalardaki Yunan askeri varlığının uluslararası anlaşmaların ihlali olduğunu ileri sürerken Atina anlaşmaların adalarda asgari bir varlığa izin verdiğini iddia ediyor ve Türkiye'nin ana karasında ciddi bir askeri varlığı olduğunun altını çiziyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'ı adaları "işgal etmekle" suçlarken "Bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Yunanistan'da da Türkiye gibi 2023 seçim yılı. Yasama dönemi Temmuz 2023'te sona erecek olan Yunanistan'da Başbakan Mitsotakis seçimlerin Nisan ayında yapılabileceğini söylemişti.

DW, dpa / SSB, EC