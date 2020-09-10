Atina: Ankara ile derhal istikşafi görüşmelere başlamaya hazırız

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye'nin "bölgedeki provokasyonları" sona erdirmesi halinde Atina'nın Ankara ile deniz yetki alanları hakkında derhal istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu söyledi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi. Mitsotakis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki gerilimlerin değerlendirileceği AB zirvesi öncesinde, Türkiye'nin "bölgedeki provokasyonları" sona erdirmesi halinde Atina'nın Ankara ile deniz yetki alanları hakkında derhal istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu söyledi.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerinin 24 Eylül'de düzenlenecek AB Zirvesi'nde ele alınması bekleniyor. Zirvede Türkiye'ye yönelik yaptırımların kabul edilmesi gündeme gelmişti.
Avrupa'ya Moria çağrısı
Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ayrıca, Avrupa'nın Yunanistan ile göç konusundaki dayanışmasını uygulamaya dökmesi gerektiğini açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada Mitsotakis, "Avrupa'nın desteğinin sözlerden eyleme geçme ve somut bir dayanışma içinde ifade edilme zamanı" dedi.
Geçtiğimiz hafta Midilli Adası'ndaki yangında harap olan Moria kampının "geçmişe ait olduğunu" söyleyen Mitsotakis, AB'nin daha fazla desteği ve katılımıyla yeni bir tesisin inşa edileceğini söyledi. Mitsotakis ayrıca göç meselesinin Avrupa'nın vereceği bir yanıta ve yeni bir sığınma politikasına ihtiyacı olduğunu söyledi.
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