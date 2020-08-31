Atay: Saldırı yalnızca şahsımla ilgili değil

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'ın İstanbul Kadıköy'de uğradığı saldırının ardından bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Türk basınına yansıyan haberlere göre, Atay'a saldırdığı belirlenen şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli dışındaki şüphelilerin de aranmakta oldukları kaydedildi.

Salı günü saldırıyla ilgili bir basın açıklamasında bulunan Atay, "Bunların hepsini bir anı olarak, doğru yaptığımıza dair bir anı olarak hatırlayacağız. Yanlış yapmadığımızı biliyoruz. Yaptığımız doğruların bu iktidarı ne kadar rahatsız ettiğinin farkındayız. Ama rahatsız etmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bir gözdağı olarak değerlendirilebilir"

Uğradığı saldırının ardından DW Türkçe'ye konuşan Barış Atay, "Yaşadığım şey sadece benim şahsımla ilgili bir durum değil. Türkiye'de iktidar cephesinin, yaşadığı sıkıntıları aşmasının yegane yolu, muhalifleri artık bulabildikleri her yöntemle bastırmak şeklinde cereyan ediyor. Bu, muhalefete karşı bir gözdağı olarak değerlendirilebilir ancak bu tür saldırılardan hiç kimse geri adım atmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Atay, yaşadığı saldırının ardından Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürülmüş ve tedavi altına alınmıştı.

Söz konusu saldırı, Atay'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile sosyal medya üzerinden yaşadığı tartışmanın ardından gerçekleşmişti.

DW / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe