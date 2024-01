TİP Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini protesto etti

Tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından partinin İstanbul İl Örgütü, İstanbul'daki Beşiktaş İskelesi önünde eylem yaptı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Örgütü, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini İstanbul'daki Beşiktaş İskelesi önünde protesto etti. Çok sayıda siyasi parti, örgüt ve kurum temsilcisi ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de katıldığı eylemde, "Saray yargısı değil, halk iradesi” ve "Can Atalay'a özgürlük" yazılı pankartlar açıldı.

TİP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Hatay Milletvekili Barış Atay burada yaptığı konuşmada meselenin bir milletvekilinin tutuklanması meselesi olmadığını söyledi. Atay "Bu ülkede şu an isimlerini tek tek sayamayacağız onlarca milletvekili tutuklandı, hâlâ içeride. Bu mesele artık bu ülkede hakkın, hukukun, doğal olarak adaletin olmadığı ama ağır aksak işleyen, güya bir Anayasa varken artık Anayasa'nın da olmadığını, bu gerçekle yüzleşmemiz gerektiğinin göstergesidir. Bu mesele, Can Atalay meselesi değil. Bu mesele, Türkiye halklarının tamamının meselesidir. Eğer dün sahip çıkamadıklarımızın üzerine bugün Can Atalay'a da sahip çıkamazsak yarın yaşamınız olmayacak" diye konuştu.

Atay "Türkiye sağ hareketi 10 yıllardır iktidarı elinde tutmanın verdiği, kendilerine göre özgüvenle Türkiye'deki devrimcileri, sosyalistleri tutuklayarak, öldürerek, kaybederek, yok sayarak sindireceklerini sanmışlardır ama gelin görün ki buradaydık, buradayız ve burada olacağız" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar kendilerini bilmeli. Biz kendimizi nasıl biliyorsak AKP'liler, MHP'liler, milletvekilleri, yöneticileri mutlaka kendilerini biliyorlar. Mesela bizim milletvekillerimiz, diğer milletvekillerinin bazıları gibi hiç cinayetle anılmaz. Mesela hiç hırsızlıkla anılmaz, hiç dolandırıcılıkla, rantla anılmaz" diyen Atay "Bizim milletvekillerimiz ya da yoldaşlarımız yaptıkları, söyledikleri hiçbir şey için başı aşağıda gezmezler" diye konuştu.

Atay "Can Atalay'a terörist diyorlar, öyle mi? Biz buna, bize terörist denmesini alışığız ama ben Can Atalay'ı anlatayım. Can Atalay avukattır, devrimcidir, çok güzel bir insandır öncelikle. Nerenin avukatıdır; Soma'da madende, Çorlu'da trenlerde, Sakarya'da fabrikalarda, patlamalarda, Hatay'da, Adıyaman'da, Elbistan'da, Pazarcık'ta depremde katledilenlerin, Aladağ'da yakılan kız çocuklarının avukatıdır. Sizin Can'ı dört duvar arasına hapsettiğini sanmanız, Can'ı niteliklerinden toz zerresi kadar götürmez, bilesiniz" diye konuştu.

TİP milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, tutuklu Can Atalay'ın posteriyle Fotoğraf: ANKA

Ne olmuştu?

14 Mayıs'ta milletvekili seçilmesine rağmen cezaevinden tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliği; eski Adalet Bakanı, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın kararı bugün TBMM Genel Kurulu'nda okumasıyla düşürüldü. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) de hakkında iki kez "hak ihlali" verdiği Atalay, Yargıtay 3. Ceza Dairesi ile İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararlarıyla tahliye edilmemişti.

"TBMM darbe girişiminin ortağı haline getirildi"

TİP Gençlik Sekreteri Arzum Yalçın da eylemde yaptığı konuşmada AYM kararlarının uygulanmadığını anımsattı. Yalçın "Buradan soruyoruz. Bugünden itibaren bu ülkeye hukuki bir devlet, demokratik bir devlet diyebilir miyiz? Bugün bizzat Meclis'te Anayasa, ayaklar altına alınmış; Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yargıtay eliyle gerçekleştirilen bu darbe girişiminin bir ortağı hâline getirilmiştir. Bu saatten sonra bu ülkede herkes çıkıp 'Ben Anayasa'yı da Anayasa Mahkemesi'ni de tanımıyorum' diyebilir. Türkiye'de artık bir Anayasa'nın bulunmadığını, anayasal güvencenin de ortadan kalktığını, bizzat Meclis tarafından kabul edildiğini görüyoruz” dedi.

TİP, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini protesto etti. Fotoğraf: ANKA

"12 Mart'ta, 12 Eylül'de ne olduysa bir benzeri oldu"

TİP Parti Meclisi (PM) üyesi ve avukat Özgür Urfa da bugünün tarihini bir kenara not aldıklarına dikkat çekerek şöyle konuştu: "Bu ülkede 12 Mart'ta, 12 Eylül'de ne olduysa bugün de bir benzeri olmuştur. Bugün yaşanan şeyin adı darbedir. Bunun altında kimin imzası varsa bunların hepsi de darbecidir. Bu ülke 12 Mart'ta darbecilerini, 12 Eylül darbecilerini unutmadı. Bugünkü darbecileri de unutmayacağız. Üstünden kaç yıl geçse de darbecilikten yargılanacaklar ve hak ettikleri cezaevine girecekler."

Türkiye'de Anayasa'nın rafa kalktığını söyleyen Urfa "Anayasa Mahkemesi bugün kapatılmıştır. Bugün hukuk kalmamıştır. Hukuk yoksa sokak vardır diyoruz. Buradayız. Sokakta olmayı sürdüreceğiz. Bu darbe sadece Can Atalay'a karşı değil, sadece Türkiye İşçi Partisi'ne karşı yapılmamıştır; bu darbe en çok Hatay halkına karşı yapılmıştır" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de konuşmasında, anayasal düzene, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye sahip çıkmak için burada olduklarını vurguladı. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye demokrasi tarihine yeni bir karar leke eklenmiştir. Depremzede Hatay halkının özgür iradesiyle seçtiği Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararını tanımıyoruz. Bu karar, anayasal düzene bir darbedir. Bu karar, Türkiye'de demokrasiyi ortadan kaldırmaya yönelik büyük bir girişimdir. Yüksek yargı organları suç işlemiştir ancak bugün bu suça Türkiye Büyük Millet Meclisi ortak edilmiştir."

