"Atatürk'ü gördüğüm gün..." 

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Atatürk, 80 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Aydınlanma, kadın hakları ve modernleşme yolunda attığı adımları avukat Nazan Moroğlu ve Atatürk'ü görme fırsatına erişen yazar Hıfzı Topuz ile konuştuk.
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Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80’inci yıldönümünde düzenlenen törenler ve etkinliklerle anılıyor. Ankara'daki resmi törenin yanı sıra birçok farklı ilde "Ata'ya Saygı" yürüyüşleri de düzenleniyor.
80 yıl önce hayatını kaybeden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz yakın Türkiye tarihinin en önemli ve etkili ismi. 10 Kasım anısına farklı meslek gruplarından Berlin'de yaşayan Almanlara Atatürk hakkındaki görüşlerini sorduk.
Atatürk, 80 yıl önce bugün Türkiye’ye dev bir miras bırakarak hayata gözlerini dünyaya yumdu. Aydınlanma, kadın hakları ve modernleşme yolunda attığı adımları avukat Nazan Moroğlu ve Atatürk'ü görme fırsatına erişen yazar Hıfzı Topuz ile konuştuk.
Amerikalı uzman Aaron Stein, ABD’nin PKK konusunda attığı adımları, YPG ile işbirliğini, Menbiç’te yaşananları ve bölgede tırmanan tansiyonu DW Türkçe’ye değerlendirdi. Stein'a göre sıcak çatışmaya doğru gidiliyor.
Et yememenin üstün zekalı olmayla bir ilişkisi olabilir mi? Zira insan, et yemeyen ünlü vejetaryenler listesine göz attığında bu hisse kapılmadan edemiyor. İşte tarihteki ünlü vejetaryenler:
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