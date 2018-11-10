"Atatürk'ü gördüğüm gün..."

Atatürk, 80 yıl önce bugün Türkiye’ye dev bir miras bırakarak hayata gözlerini dünyaya yumdu. Aydınlanma, kadın hakları ve modernleşme yolunda attığı adımları avukat Nazan Moroğlu ve Atatürk'ü görme fırsatına erişen yazar Hıfzı Topuz ile konuştuk.