 ″Atatürk′ü gördüğüm gün...″  | TÜRKİYE | DW | 10.11.2018

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TÜRKİYE

"Atatürk'ü gördüğüm gün..." 

Atatürk, 80 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Aydınlanma, kadın hakları ve modernleşme yolunda attığı adımları avukat Nazan Moroğlu ve Atatürk'ü görme fırsatına erişen yazar Hıfzı Topuz ile konuştuk.

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Almanların gözünden Atatürk

  

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Almanların gözünden Atatürk  

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