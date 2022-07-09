Atapuerca'da "ilk Avrupalı'ya" ait kalıntılar bulundu

İspanya'nın kuzeyindeki Atapuerca'da yapılan kazılarda, Avrupa kıtasında yaşadığı bilinen en eski insansıya ait kalıntılar bulundu. Atapuerca Vakfı direktörleri bulunan fosillerin bilinen "ilk Avrupalı'ya" ait olduğunu kamuoyuyla plaştı. Fosilin modern insanın (homo sapiens) da bir tür olarak altında sınıflandırıldığı Homo cinsine ait bir bireye ait olduğu açıklandı. Bireyin yaklaşık 1 milyon 400 bin yıl önce Atapuerca Dağları'nda yaşadığı belirtiliyor.

Atapuerca'da bulunan kemikler 1 milyon 400 bin yıl önce yaşamış bir bireye ait. Fotoğraf: Maria Dolors Guillen/Equipo de Investigacion de Atapuerca/AFP

Bulunan elmacık kemiği ve üst çenenin, insanın evrim sürecindeki ilk halkaları anlamak bakımından büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Atapuerca'da daha önce yapılan kazılarda elde edilen bulgular yaklaşık 1 milyon 200 bin yıl önceye kadar gidiyordu. Yine burada yaşamış iki bireyin alt çene ve kemiklerine ulaşılmıştı.

İspanyol araştırmacılara göre elde edilen bulgular, Avrupa kıtasına iki ayak üzerinde yürüyen ilk insansıların kabul edilenden çok daha önce yerleştiğini ortaya koyuyor. 1990'lı yılların başında araştırmacılar ilk Avrupalıların yaklaşık 500 bin yıl önce kıtada olduğunu tahmin ediyordu. 1994 yılında Atapuerca'da daha önceki dönemlere ait insansı kalıntılarının bulunması bilim dünyasında büyük ilgi uyandırmıştı. Bulunan kalıntılar yaklaşık 900 bin yıl önce yaşadığı tahmin edilen "homo antecessor" adlı tür altında sınıflandırılmıştı. Daha sonraki yıllarda da Atapuerca'daki mağaralarda daha eski dönemlere ait insan kalıntılarına rastlanmıştı.

Atapuerca'da kazı yapan araştırmacılar Fotoğraf: Susana Santamaria/FUNDACION ATAPUERCA/AFP

Atapuerca, arkeologlar ve paleontologlar açısından bir cennet kabul ediliyor. İspanya'nın aynı isimli bölgesinin başkenti olan Burgos'un 15 kilometre doğusunda yer alan Atapuerca, yapılan kazılarda elde edilen bulgular nedeniyle doğa koruma alanı ve 2000 yılında da UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası ilan edildi.

dpa / EC, SÖ