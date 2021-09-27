Atama bekleyen gençler seslerini duyuramıyor

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2020 Sayıştay raporunda Türkiye Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen ihtiyacı 138 bin olarak tespit edildi, ancak bakanlığın 2021 yılı için açtığı kontenjan sayısı 20 bin ile sınırlı kaldı. Eğitim-Sen'e göre ataması yapılmamış öğretmen sayısı 500 binin üzerinde. Peki yüz binlerce insanı etkileyen bu sorunun kaynağı ne?
Atanmamış genç mezunlar son yıllarda başta sosyal medya olmak üzere geniş bir alanda seslerini duyurmaya çalışıyor.
Ancak protestolara, gösterilere rağmen onları pek duyan olmuyor.
Edindiği mesleğinin dışında bir alanda çalışırken iş kazası sonucu hayatını kaybeden genç bir öğretmen de sesini duyuramayan yaklaşık 500 bin genç atanamayandan biriydi.
23 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, trafo boyarken elektrik akımına kapılarak can verdi.
Ataması yapılmadığı için inşaatta çalışan Altun, boya yaparken çektiği bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak “Bunun vebalini acaba kim ödeyecek? Ben hakkımı helal etmiyorum” demişti.
DW Haber, onun gibi atanmamış gençlere yaşadıklarını sordu.
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