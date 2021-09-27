Atama bekleyen gençler seslerini duyuramıyor

Atanmamış genç mezunlar son yıllarda başta sosyal medya olmak üzere geniş bir alanda seslerini duyurmaya çalışıyor.

Ancak protestolara, gösterilere rağmen onları pek duyan olmuyor.

Edindiği mesleğinin dışında bir alanda çalışırken iş kazası sonucu hayatını kaybeden genç bir öğretmen de sesini duyuramayan yaklaşık 500 bin genç atanamayandan biriydi.

23 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, trafo boyarken elektrik akımına kapılarak can verdi.

Ataması yapılmadığı için inşaatta çalışan Altun, boya yaparken çektiği bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak “Bunun vebalini acaba kim ödeyecek? Ben hakkımı helal etmiyorum” demişti.

DW Haber, onun gibi atanmamış gençlere yaşadıklarını sordu.

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