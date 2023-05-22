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14 Mayıs seçimleri
Wahlen in der Türkei I Sinan Ogan
Fotoğraf: Hakan Nural/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

ATA İttifakı kararını bugün açıklayacak

3 saat önce

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 5,17 oy alarak yarıştan elenen ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, ikinci turdaki tutumlarını bugün kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu.

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Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda elenen ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda izlenecek tutum hakkındaki istişarelerin sonuna gelindiğini açıkladı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Kararda "Türk milletinin geleceği, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü ile istikrarın önemli olacağını" belirten Oğan, meselelere "ilkeler bazında baktıklarını" dile getirdi.

Sinan Oğan cuma günü Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaklaşık 1 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin içeriğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

ATA İttifakı bileşenlerinden Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ da cuma günü Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme yapmıştı.  Görüşmenin ardından açıklama yapan Özdağ, Kılıçdaroğlu'na bazı sorular sorduğunu ve "ayrıntılı yanıtlar aldığını" söylemişti. Kılıçdaroğlu ise Özdağ'ı bilgilendirdiğini ifade ederek "Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var, dayanışmaya ihtiyacı var. Var olan sorunlarını aşmaya ihtiyacı var" diye konuştu.

Neden Sinan Oğan'ı seçtiler?

Görüşmelerin ardından ittifakın kararını kamuoyuna duyurması bekleniyordu. Sinan Oğan, destek şartlarını "Anayasanın ilk 4 maddesinin değişmezliği", "Türklüğün anayasadan çıkarılması girişimi karşısında sert ve net bir tavır", "sığınmacıların geri gönderilmesi" ve "terör örgütleri ile onların siyasi yapıları arasına mesafe konulması" olarak açıklamıştı.

DW/BÖ,CÖ

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