Atın Küre adayları açıklandı
Televizyon ve sinema yapımlarının ödüllendirildiği, Oscar'ın habercisi olan Altın Küre'de adaylar belli oldu. Bu yıl 81'inci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre'de sinema kategorisinde yönetmenliğini Greta Gerwig'in yaptığı "Barbie" dokuz adaylıkla zirveye yerleşirken, onu sekiz adaylıkla Christopher Nolan'ın "Oppenheimer" filmi takip etti. Televizyon kategorisinde ise "Succession" dizisi "En İyi Drama Dizisi" dalı dahil toplam dokuz adaylıkla öne çıktı.
İkonik oyuncak bebek Barbie'nin baş karakter olduğu "pembe temalı" Barbie filmi, "American Fiction", "The Holdovers" gibi yapımlarla "En İyi Komedi ya da Müzikal Film" dalında yarışacak.
Atom bombasının mucidi olarak anılan bilim insanı Robert Oppenheimer'ın hayatının anlatıldığı "Oppenheimer", "En İyi Drama" filmi dalında yarışıyor. Aynı dalda öne çıkan bir diğer adaysa yönetmenliğini Martin Scorsese'nin yaptığı, 1920'lerde Oklahoma'daki Amerikan yerlilerinin öldürülmesini anlatan "Killers of the Flower Moon" filmi.
Televizyon kategorilerindeki adaylık sıralamasında, aile draması "Succession" dizisini beş adaylıkla "The Bear" izliyor. Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından düzenlenen Altın Küre'de kazanan adaylar 7 Ocak 2024'te düzenlenecek törende açıklanacak.
Öne çıkan dallarda Atlın Küre adayları şöyle:
En İyi Film (Dram)
- Oppenheimer
- Killers of the Flower Moon
- Maestro
- Past Lives
- The Zone of Interest
- Anatomy of a Fall
En İyi Film (Müzikal ya da Komedi)
- Barbie
- Poor Things
- American Fiction
- The Holdovers
- May December
- Air
En İyi Dizi (Dram)
- Succession
- 1923
- The Crown
- The Diplomat
- The Last of Us
- The Morning Show
En İyi Dizi (Müzikal ya da Komedi)
- The Bear
- Ted Lasso
- Abbott Elementary
- Jury Duty
- Only Murders in the Building
- Barry
En İyi Mini Dizi ya da TV Filmi
- Beef
- Lessons in Chemistry
- Daisy Jones & the Six
- All the Light We Cannot See
- Fellow Travelers
- Fargo
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AP,Reuters / GY,ET
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