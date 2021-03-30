Atık toplayıcıları | "Milletin attığı çöpleri bile bırakmıyorlar toplayalım"

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
İstanbul'da son aylarda "çekçekçi" olarak bilinen katı atık toplayıcılara yönelik denetim ve operasyonlar başlatıldı. Valilik "izinsiz-ruhsatsız" olan depolara baskın düzenlendiğini belirtiyor. Çekçekçiler ise işlerini kaybetmekten korkuyor. Konuştuğumuz uzmanlar "yeni bir ekonomik sistem" oluştuğuna vurgu yapıyor; bu işi yapanların da oluşacak sisteme entegre edilmesi gerektiğini belirtiyor.