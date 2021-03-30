 Atık toplayıcıları | ″Milletin attığı çöpleri bile bırakmıyorlar toplayalım″ | MULTİMEDYA | DW | 19.10.2021

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MULTİMEDYA

Atık toplayıcıları | "Milletin attığı çöpleri bile bırakmıyorlar toplayalım"

İstanbul'da son aylarda "çekçekçi" olarak bilinen katı atık toplayıcılara yönelik denetim ve operasyonlar başlatıldı. Valilik "izinsiz-ruhsatsız" olan depolara baskın düzenlendiğini belirtiyor. Çekçekçiler ise işlerini kaybetmekten korkuyor. Konuştuğumuz uzmanlar "yeni bir ekonomik sistem" oluştuğuna vurgu yapıyor; bu işi yapanların da oluşacak sisteme entegre edilmesi gerektiğini belirtiyor.

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