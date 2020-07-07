 Asya’da ikinci dalga endişesiyle önlemler sıkılaştırılıyor | DÜNYA | DW | 14.07.2020

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DÜNYA

Asya’da ikinci dalga endişesiyle önlemler sıkılaştırılıyor

Başta Hong Kong olmak üzere, Asya’nın kimi bölgelerinde ikinci dalga endişesi nedeniyle koronavirüs önlemleri yeniden sıkılaştırılıyor.

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Asya'nın bazı bölgelerinde koronavirüs salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişeler artıyor. Hükümetler, artan vaka sayısının önüne geçmek için önlemleri yeniden sıkılaştırıyor.

Pandeminin başında oldukça az vakanın görüldüğü Hong Kong’da, vakaların artışa geçmesi nedeniyle Salı gecesinden itibaren katı fiziki mesafe önlemlerinin uygulamaya konulacağı belirtildi.

Ocak ayı sonundan bu yana ülkede toplam bin 522 vaka tespit edilmiş, 8 kişinin de hayatını kaybettiği belirtilmişti. Pazartesi günü ise ülkede 52 yeni vaka belirlenmiş, bunlardan 41’inin yerel vaka olduğu belirtilmişti. Hong Kong hükümetinden yapılan açıklamada, "Bilinmeyen bir enfeksiyon kaynağı nedeniyle yerel vakalarda görülen son artış, topluluk içinde sürekli bir sessiz yayılmaya işaret ediyor’’ denildi.

Walt Disney’den yapılan açıklamada, Çarşamba günü itibarıyla Hong Kong’daki Disneyland’ın geçici bir süreliğine kapatılacağı kaydedildi.

Karantina uygulamasına geri dönüş

Filipinler'de de bu hafta Güneydoğu Asya’da günlük vakalarda görülen en yüksek sayıya ulaşılması nedeniyle başkent Manila’nın bir kısmının karantinaya alınacağı belirtildi. Bir cumhurbaşkanlığı sözcüsü, kentin diğer bölgelerindeki kısıtlamaların gevşetilmesinin de şu an için söz konusu olmadığını söyledi.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da da yetkililer, 20 kadar oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıkan bir tiyatro oyununu ziyaret eden 800’den fazla seyirciye ulaşmaya çalışıyor. Ülkede salgının başından bu yana vaka sayısında büyük bir patlama yaşanmasa da, büyük şehirlerde, kırsal bölgelerde ve Amerikan askeri üslerinde hala yeni vakalar görülüyor. Buna rağmen, ülkenin en büyük havaalanlarından birinin yeniden açılması ve kısıtlamaların genel anlamda gevşetilmesine yönelik planlar yapılıyor.

Japan Coronavirus-Ausbruch

Hindistan’ın "silikon vadisi" olarak nitelendirilen Bangalore'de ise Salı gününden itibaren bir haftalık yeni bir karantina süreci başlıyor. 19 Haziran’da tespit edilebilen toplam vaka sayısının bin civarında olduğu şehirde, güncel vaka sayısı 20 bine yaklaşmıştı.

Tayland’da da son altı hafta içinde tespit edilmiş yerel vaka olmamasına karşın geçen ay çok sayıda göçmenin yakalanmasını ardından yaşanan ikinci dalga endişesi nedeniyle sınır kontrollerinin sıkılaştırıldığı belirtildi.

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da da valinin kentte artan vakalar nedeniyle önlemleri sıkılaştırabileceği belirtildi. Çin dışında Doğu Asya’da en fazla ölümün yaşandığı Endonezya’da Devlet Başkanı Joko Widodo, artan baskılara rağmen ekonomik kaygılarla karantina uygulamasından kaçınıyor.

Reuters / SÖ, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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