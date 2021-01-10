AstraZeneca AB'ye onay başvurusu yaptı

Avrupa'da aşılama çalışmaları hız kazanıyor. İngiliz-İsveç ortaklı AstraZeneca şirketi Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen koronavirüs aşısına onay almak için bugün Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvuruda bulundu. Kurum şu ana kadar BioNTech/Pfizer aşısı ile Moderna'nın koronavirüs aşısına kullanım onayı verdi. AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı onay alması halinde AB içinde kullanılan üçüncü koronavirüs aşısı olacak.

Almanya'da Moderna ile aşılama başlıyor

AB'de geçen hafta onay alan ABD'li şirket Moderna'nın ürettiği koronavirüs aşısının ilk parti sevkiyatı Almanya'ya ulaştı. 60 bin doz aşının 16 eyaletteki aşı merkezlerine dağıtımı yapılacak.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, şirketin yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar Almanya'ya 2 milyon doz aşı, yıl içinde de toplam 50 milyon doz aşı sevk etmesinin planlandığını söyledi. ZDF kanalına konuşan Sağlık Bakanı Spahn, aşıların arzının kıt olmasından ötürü BioNTech/Pfizer aşısı ile Moderna aşısı arasında bir tercih yapılamayacağını da söyledi.

Moderna'nın aşısının BioNTech/Pfizer aşısının aksine eksi 70 derecede sıcaklıkta muhafaza edilmesi gerekmiyor. Bu nedenle aşının kullanımının daha kolay olduğu belirtiliyor. Yetkili sağlık kuruluşu Robert Koch Enstitüsü'nün (RKİ) verdiği bilgilere göre, Almanya'da şu ana kadar 613 bin 347 kişi aşı oldu.

Aşı Komisyonu iki dozun arasını açmaya karşı

Öte yandan aşılama hızını artırmak için 21 gün arayla iki doz halinde vurulan mRNA teknolojisine dayalı koronavirüs aşılarının ikinci dozunun daha geç vurulması da gündeme gelmişti. Ancak Robert Koch Enstitüsü bünyesinde görevli Daimi Aşı Komisyonu (Stiko) bu öneriye karşı çıktı. Stiko Başkanı Thomas Mertens, ikinci dozun ötelenmesine "sadece bir doz aşı ile tehlikeli mutasyonlar daha hızlı yayılma imkânı bulabilir" sözleriyle karşı çıktı. Rheinischen Post gazetesine konuşan Mertens, diğer virüs sistemlerinde yarı bağışıklığın hızlı mutasyonlara yol açabildiğinin ve aşının etkisini yitirebildiğinin gözlendiğini söyledi. Ayrıca Mertens, tek doz aşı vurulması halinde bağışıklığın özellikle yaşlı hastalarda hızlı bir şekilde kaybolabileceği uyarısı da yaptı.

Almanya'da vaka sayısı artmaya devam ediyor

Aralık ortasından bu yana yürürlükte olan kapanma önlemlerine karşın Almanya'da koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, son 24 saat içerisinde 12 bin 802 yeni vaka tespit edildi, 891 kişi de Covid-19'a bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

Almanya'da vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş meydana gelmemesi nedeniyle aralık ayı ortasında alınan kapanma önlemleri 11 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere sertleştirilmişti. Yeni önlemlere göre, Almanya'da hane üyeleri dışarıda en fazla bir kişi ile buluşabiliyor. Dükkanlar, okullar, ana okulları ve çocuk yuvaları kapalı kalırken 7 günlük vaka ortalamasının yüksek olduğu bölgelerde kişiler geçerli nedenleri olmadan evlerinden 15 km.'den öteye gidemiyor.

dpa,DW/BÖ,SSB

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