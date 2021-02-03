 AstraZeneca aşısı korona varyantına karşı da etkili | AVRUPA | DW | 05.02.2021

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AVRUPA

AstraZeneca aşısı korona varyantına karşı da etkili

AstraZeneca aşısının İngiltere’de ortaya çıkan korona varyantına karşı da etkili olduğu açıklandı. İngiliz bilim insanlarına göre aşılandıktan sonra enfekte olanların virüsü bulaştırma süreleri de diğerlerine göre kısa.

AstraZeneca Covid-19 aşıları

AstraZeneca Covid-19 aşıları

İngiliz bilim insanları AstraZeneca  aşısının İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs varyantı B.1.1.7'ye karşı da etkili olduğunu saptadı. Aşıyı geliştiren Oxford Üniversitesi'nden Cuma günü yapılan açıklamada, araştırmanın ön raporuna göre aşının, yaygın durumdaki virüsün yeni ortaya çıkan varyantına karşı da aynı dereceye yakın koruma sağladığı belirtildi.

Ancak araştırmacılar, benzer etki görülmesine rağmen aşının yeni mutasyonlara karşı kullanımı konusunda da çalışmalar yapılacağını söyledi.

Aşı uzmanı Sarah Gilbert, yeni varyantların ortaya çıkmasını izlemeye devam edeceklerini belirterek araştırmadan elde ettikleri diğer dikkat çekici sonuçlar konusunda da bilgi verdi. Gilbert, AstraZeneca aşısı yapıldıktan sonra, ancak aşı henüz etkisini göstermeden enfekte olanların aşılanmayanlara göre daha kısa süre bulaştırıcı olduklarının belirlendiğini söyledi.

Araştırmacılar bunun, virüsün bulaşma hızında azalma sağlayabileceği görüşünde.

Koronavirüsün  daha hızlı ve kolay bulaştığı saptanan B.1.1.7 varyantı, geçen sonbahardan bu yana, özellikle ilk görüldüğü İngiltere'nin güney ve doğusunda hızla yayıldı. Mutasyona uğramış virüs varyantı daha sonra aralarında Almanya ve Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede görüldü.

Almanya'da, Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Cuma günü itibarıyla İngiltere'de ortaya çıkan varyant genel enfeksiyon sayısının yüzde altısını oluşturuyor.

İngiltere'de şimdiye dek 10 milyondan fazla insan koronavirüse karşı aşılandı. İngiltere hükümeti, Mayıs ayına kadar 50 yaşın üzerindeki herkese aşı sunmayı planlıyor.

dpa/TY,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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