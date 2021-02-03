 AstraZeneca aşısı Güney Afrika varyantına karşı sınırlı etkili | DÜNYA | DW | 07.02.2021

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DÜNYA

AstraZeneca aşısı Güney Afrika varyantına karşı sınırlı etkili

AstraZeneca aşısının, koronavirüsün Güney Afrika varyantının hafif geçen enfeksiyonunda etkisinin sınırlı olduğu açıklandı. Şirket aşının etkisinin iyileştirilmesi üzerinde çalıştığını duyurdu.

AstraZeneca Covid-19 Impfung

İngiliz-İsveç ortaklığıyla geliştirilen AstraZeneca aşısının, koronavirüsün hafif geçen Güney Afrika varyantı enfeksiyonunda etkisinin sınırlı olduğu açıklandı.

AstraZeneca, Güney Afrika'daki Witwatersrand Üniversitesi ile İngiliz Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmanın ilk sonucunun bunu ortaya koyduğunu doğruladı. Şirketin bir sözcüsü, araştırmanın birinci ve ikinci fazının ilk sonuçlarına göre, koronavirüsün Güney Afrika türünün yol açtığı Covid-19 enfeksiyonlarının hafif geçenlerinde aşının sınırlı etki gösterdiğini söyledi. Öncesinde Financial Times, aşının varyantlarda sınırlı etki gösterdiğine dair bir haber yayınlamıştı.

Uzmanların henüz büyüteç altına almadığı ve çoğu genç ve sağlıklı yetişkin üzerindeki etkinin gözlendiği araştırmaya 2 bin 26 kişinin katıldığı, katılımcıların yarısına gerçek aşının yapıldığı, hiçbir katılımcının hastalığı ağır geçirmediği veya vefat etmediği bildirildi. AstraZeneca, geliştirdiği aşının hastalığın ağır geçmesini önlediğini savunuyor, ancak diğer yandan bunu ortaya koymaya yetecek yeterli araştırma olmadığını da tekrarlıyor.

Üç varyant da daha bulaşıcı

Koronavirüsün Güney Afrika varyantı dışında biri İngiltere’de diğeri de Brezilya’da görülen iki türü daha tespit edimişti. Çok daha tehlikeli olduğu haber verilen söz konusu türlerine rastlanması endişeleri artırmış, pek çok ülke varyantların görüldüğü ülkelere seyahatlere kısıtlama getirirken, geliştirilen aşıların bu türlere yönelik etkisi de tartışmalara neden olmuştu. Virüsün her üç türünün de çok daha bulaşıcı olduğu uzman ve yetkili makamlar tarafından bildiriliyor.

AstraZeneca, geliştirdiği aşının Güney Afrika varyantına yönelik etkisinin iyileştirilmesi üzerinde çalıştığını da duyurdu. Şirket, planladıkları gibi gitmesi halinde bu yöndeki çalışmanın sonbahar başında tamamlanacağını ve Güney Afrika türüne karşı etkili hale getirilen aşının sunulmasını hedeflediklerini kaydetti. Aşının İngiltere’de görülen yeni türe karşı etkili olduğuysa Cuma günü Oxford Üniversitesi tarafından da doğrulanmıştı.

Reuters/ETO,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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