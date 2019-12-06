 Astana’dan ″Suriye’ye karışmayın″ vurgusu | DÜNYA | DW | 11.12.2019

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DÜNYA

Astana’dan "Suriye’ye karışmayın" vurgusu

Astana süreci çerçevesinde toplanan Türkiye, Rusya ve İran, Suriye’de özerklik ve petrol gelirlerine el konması girişimlerine karşı uyardı. Öte yandan Suriye ordusu stratejik önemdeki M4 otoyolunu yeniden trafiğe açtı.

İran, Türkiye ve Rusya liderleri Astana zirvesi için Eylül'de Ankara'da bir araya gelmişti.

İran, Türkiye ve Rusya liderleri Astana zirvesi için Eylül'de Ankara'da bir araya gelmişti.

Kazakistan’da adı Nursultan olarak değiştirilen başkent Astana’da Suriye barış süreciyle ilgili görüşmelerine devam eden Rusya, Türkiye ve İran, Suriye’ye dış müdahale uyarısında bulundu. Üç ülkenin yanı sıra Suriye hükümeti ve silahlı muhalif gruplardan temsilcilerin de katıldığı toplantıda Suriye’de sükunetin sağlanmasının önemine dikkat çekildi.

Toplantı sonrasında Rusya, Türkiye ve İran’ın ortak açıklamasında "gayrimeşru özerklik girişimleri dahil olmak üzere sahada yeni gerçeklikler yaratma çabalarının reddedildiği ve Suriye petrol gelirlerinin ele geçirilmesi ve transferine karşı olunduğu" vurgulandı. ABD, Başkan Donald Trump’ın Suriye’deki askerleri geri çekme kararının ardından ülkenin doğusundaki petrol yataklarının IŞİD’in eline geçmesini önleme gerekçesiyle söz konusu bölgelerde asker konuşlandırılacağını, petrol gelirinin YPG’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerine verileceğini açıklamıştı.

İdlib uyarısı

Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak açıklamasında İdlib’e de değinilerek bölgede "terörist grupların artan varlığından endişe duyulduğu" ve milislerin yok edilmesi amacıyla üç ülkenin koordineli bir şekilde çalışacağı kaydedildi.

Cenevre’de çalışmalarına başlayan ve Suriye için yeni bir anayasa taslağı hazırlaması öngörülen Suriye Anayasa Komitesine de değinilen açıklamada, Komite’nin,"dış müdahale ve dışarıdan dayatılan mühletler olmadan uzlaşmacı ve yapıcı çalışma ruhuyla yürütülmesi gerektiği" vurgulandı.

Suriye ordusu M4 otoyolunu açtı

Diğer yandan Suriye’nin kuzeyindeki stratejik öneme sahip M4 otoyolu Suriye ordusu tarafından yeniden ulaşıma açıldı. Otoyolun kontrolünü daha önce elinde bulunduran Kürt güçler, Rusya ile Türkiye arasında varılan Soçi Mutabakat Muhtırası uyarınca Türkiye’nin operasyonuna hedef olmamak için bölgeden çekilmişti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordu birliklerinin otoyol güzergahında konuşlanma işlemlerini tamamladığını ve kontrol noktaları oluşturduğunu bildirdi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de otoyolun trafiğe açıldığını teyit etti. Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, otoyolun kuzeydeki Halep ile kuzeydoğudaki Haseke vilayetlerini birbirine bağlaması açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek, "M4 otoyolu Suriye’nin kuzeyinin şah damarıdır" benzetmesini yaptı.

rtr,dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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