Astana'da Sinop nükleer santrali gündeme geldi

Kazakistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji ve turizme ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan ayrıca Putin'i Türkiye'ye davet etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İş Birliği Örgütü24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi çerçevesinde bir araya geldi. Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen zirveye katılan iki lider, bir otelde basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat sürdüğü belirtilen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın da yer aldığı kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada ise, "Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, Suriye'deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konuları ele alındı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, Erdoğan'ın "İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Lübnan'a yönelik tehditlerinin bölgesel ve küresel barışı ve huzuru hedef aldığını" dile getirerek, "Çatışmaların yayılmasının en büyük zararı bölge ülkelerine vereceğini, uluslararası toplumun artık İsrail"in durdurulmasına odaklanması gerektiğini belirttiği" ifade edildi:

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Erdoğan, "Dostumla uzun bir süredir görüşemedik. Telefon diplomasisiyle görüşmelerimiz oldu ama bu arada arkadaşlarımız sürekli irtibat halindeler. Gerek İçişleri Bakanlarımız, gerek Hazine ve Maliye, gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımız irtibatlarını sürekli sürdürdüler" ifadelerini kullandı.

İki ülkenin yapmakta olduğu Akkuyu Nükleer Santrali'nin bir an önce tamamlanmasıını istediklerini belirten Cumhurbaşkanı, Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili de görüşmelerin olduğunu söyledi. BOTAŞ ve Gazprom arasındaki ilişkilerin de "samimi bir havada" devam ettiğini kaydeden Erdoğan, "55 milyar dolarlık bu hacim bizim için çok çok önemli değil. Bizim hedefimiz 100 milyar doları yakalamaktı. Bu 100 milyar dolara da ulaşabileceğimize inanıyorum. Bu konuda böyle bir potansiyele de sahibiz" diye konuştu.

Putin'e Türkiye daveti

Turizm konusuna da değinen Erdoğan, yaklaşık 7 milyon Rus turistin Türkiye'ye gelmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, Rus lideri de Türkiye'ye davet etti. Erdoğan, "Yeter ki Rus turistler Türkiye'den memnun kalsınlar. Destinasyon olarak iyiyiz, güçlüyüz, bunu aynı şekilde de devam ettireceğiz. Rusya-Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde tabii, ben sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamayı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Putin de Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye mutlaka geleceğini kaydetti.

DW / SÖ,ET



DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?