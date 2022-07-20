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Putin, Erdoğan ve Reisi, terörle ortak mücadele mesajı verdi. Fotoğraf: Sergei Savostyanov/TASS/dpa/picture alliance
PolitikaTürkiye

Astana zirvesinde terörle ortak mücadele mesajı

2 saat önce

İran, Türkiye ve Rusya’nın gerçekleştirdiği üçlü Astana zirvesi sonrası liderler Suriye’de terörle ortak mücadele mesajı verdi. Erdoğan, Suriye’de terörün üç ülkenin ortak meselesi olduğunu söyledi.

https://www.dw.com/tr/astana-zirvesinde-ter%C3%B6rle-ortak-m%C3%BCcadele-mesaj%C4%B1/a-62534477

Türkiye, İran ve Rusya arasında İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen "Astana Formatında 7. Üçlü Zirve Toplantısı” sonrası yayımlanan ortak bildiriye Suriye'deki durum damgasını vurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla yapılan zirvede, Suriye'deki güncel durumun yanı sıra, son uluslararası ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı ve Astana sürecinin, Suriye krizinin barışçıl ve sürdürülebilir çözümündeki öncü rolüne vurgu yapıldığı belirtildi.

Bildiride, üç liderin Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine olan kuvvetli bağlılıklarını vurguladığı belirtilerek, "Bu ilkelere evrensel olarak saygı gösterilmesi ve kim tarafından yapılırsa yapılsın hiçbir eylemin söz konusu ilkeleri zayıflatmaması gerektiğine işaret etmişlerdir” ifadesine yer verildi.

Erdoğan: Terör hepimizin ortak meselesidir

Üç liderin zirve sonrası düzenlediği ortak basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de çatışma ortamının sona ermesi ve kalıcı siyasi çözüme ulaşılması amacıyla birlikte atılabilecek ilave adımları değerlendirdiklerini söyledi. Astana Platformu'nun, Suriye krizinde çözümün önünü açabilecek en etkili girişim olduğunu bir kez daha göstermiş olduklarını belirten Erdoğan, "Astana garantörleri olarak bu doğrultuda aynı kararlılıkla çalışma irademizi bir kez daha teyit ettik” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin öncelikli konularından birinin de terörle mücadelenin olduğunu söyledi. Erdoğan, "Milli güvenliğimize kast eden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. Astana garantörleri olarak, Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır” diye konuştu."PKK/PYD/YPG terörü hepimizin ortak meselesidir” diyen Erdoğan, terör örgütünün Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef aldığını vurguladı.  

"Suriye'de siyasi süreç hızlandırılmalı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana ortaklarına, Suriye'deki  ihtilafın kalıcı ve barışçı bir şekilde çözülebilmesi için siyasi sürecin hızlandırılmasına yönelik çağrıyı tekrarladıklarını belirtti. Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca Suriye halkının meşru taleplerinin karşılandığı, güvenlik ve istikrarın yeniden sağlandığı bir barış ortamı tesis edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Zirvede Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü de konuştuklarını kaydeden Erdoğan, "Hedefimiz, Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde, huzuru kalple dönmelerini temin etmektir. Bunun için gerekli şartların el birliğiyle oluşturulabileceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu. Cumhurbaşkanı, bugüne kadar 500 binden fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü belirterek, "Bu çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz” dedi.

Iran Russland Türkei | Dreiergipfel | Wladimir Putin, Ebrahim Raisi und Recep Tayyip Erdogan
Fotoğraf: Sergei Savostyanov/TASS/dpa/picture alliance

Reisi: Sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için altyapı sağlanmalı

Rusya Devlet Başkanı Putin de zirve sonrası yaptığı açıklamada, "Rusya, İran ve Türkiye olarak Suriye'de sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dönüşüm sağlanabilmesi için kararlı olduğumuzu teyit ettik” diye konuştu. Putin, Suriye'de her türlü terörizmle mücadele konusunda kararlı ve hemfikir olduklarını vurguladı.

Zirvede Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğünün önemine vurgu yaptıklarını söyleyen İran Cumhurbaşkanı Reisi de "Amerikalıların Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilebilir değil ve onların buraları terk etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Sığınmacı meselesine de değinen Reisi, bölge ülkelerine giden Suriyeli sığınmacıların da bir an önce kendi ülkelerine dönmeleri gerektiğini vurgulayarak, bu konuda altyapının sağlanması gerektiğini söyledi.

Bildiride, bir sonraki Astana zirvesinin 2022 sonuna kadar Rusya'da düzenlenmesi konusunda liderlerin mutabık kaldığı da belirtildi.

DW/SÖ, BK

 

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