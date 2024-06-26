Assange ülkesi Avustralya'ya döndü

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, İngiltere'de geçen günlerinin ardından özgür bir insan olarak Avustralya'ya döndü. Özel jetle Canberra'ya inen Assange'ın 14 yıllık hukuki mücadelesi böylece sona ermiş oldu.

Assange'ın varışından önce gazetecilere konuşan babası John Shipton, "İki çocuğu ve eşi Stella ile güzel vakit geçirecek. Plajda bir aşağı bir yukarı ayaklarının altında kumu hissederek yürüyebilecek" dedi. Assange'ın eşi Stella Assange ise gazetecilerden özel hayatlarına saygı göstermelerini isteyerek, "Zamana ihtiyacı var. Lütfen bize biraz zaman tanıyın. Bir aile olmamıza izin verin" ifadelerini kullandı.

Uzak okyanus adasında tarihi duruşma

Assange'ın Amerikan yargısı ile giriştiği mücadele, ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki toprağı Saipan Adası'nda sona erdi. İngiltere'den tahliye edildikten sonra adaya getirilen Assange, çıktığı tek duruşmada suçlu olduğunu kabul etti. Kapalı kapılar ardında ABD Adalet Bakanlığı ile varılan anlaşma gereği mahkeme başkanı, Assange'a 5 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Cezası İngiltere'de hapiste geçirdiği süreye sayılan Assange, duruşmanın ardından serbest bırakıldı.

Dava, Assange ABD anakarasına ayak basmak istemediği ve memleketi Avustralya'ya yakın olduğu için Saipan Adasında yapıldı.

Avustralya Başbakanına teşekkür

Washington tarafından casuslukla suçlanan Assange'ın, gerçekleşmesi an meselesi olarak görülen İngiltere'den ABD'ye iadesi halinde 175 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyordu. Ancak Şubat ayında devreye giren Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Joe Biden'dan Assange'ı serbest bırakmalarını istedi. Biden da bunun üzerine tahliyeyle sonuçlanan süreci başlattı.

Assange, Canberra'ya varışının ardından telefonda konuştuğu Başbakan Albanese'ye "hayatını kurtardığını" ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM), dava sürecinin insan hakları endişesine neden olduğuna dikkat çekerek sonuçtan duyduğu memnuniyeti bildirdi. Öte yandan eski ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence, Biden yönetiminin yaptığı anlaşmaya tepki göstererek, Amerika için hayatını riske atan askerlerin utandırıldığını savundu.

AFP / MUK,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?