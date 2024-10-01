Assange: Özgürlük için "gazetecilik suçunu" kabul ettim

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde konuşan Assange, sistem işlediği için değil, gazetecilik "suçunu" kabul ettiği için özgür kaldığını söyledi. Assange, gazeteciliğin suç olmadığını vurguladı.

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, Haziran ayında cezaevinden tahliye edilmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada gazetecilerin daha iyi korunmasını talep etti. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonunda konuşan Assange, "Haber toplamanın bir suç sayılması, dünya genelinde araştırmacı gazetecilik için bir tehdit" ifadelerini kullandı.

"Gazetecilik suç değildir, özgür ve bilgi alan bir toplumun temel direğidir" ifadelerine vurgu yapan Assange, "Konu son derece basit. Gazeteciler işlerini yaptıkları için yargılanmamalı" şeklinde konuştu.

53 yaşındaki Assange, "Ben bugün sistem işlediği için özgür kalmadım. Bugün özgürüm çünkü yıllarca süren tutukluluğun ardından suçumu, gazetecilik yaptığım için suçumu kabul ettim" dedi. Yaklaşık 175 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kaldığını hatırlatan Assange, konuşmasında "Özgürlüğü, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir adalete tercih ettim… Adalet artık benim için imkânsız" ifadelerine yer verdi.

ABD ile anlaşarak serbest kalmıştı

ABD'ye ait diplomatik ve askeri gizli bilgilerin ifşa edildiği Wikileaks platformunun kurucusu olan Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ndeki hapis hayatı ve cezaevinde geçirdiği toplam 14 yılın ardından geçen Haziran ayında ABD ile yaptığı anlaşma sonrasında serbest kalmıştı. Assange, bu anlaşma çerçevesinde ABD ulusal savunma belgelerini elde etmek ve yaymak amacıyla komplo kurmak ve ifşa etmek suçunu itiraf etmiş, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmişti. Assange, tahliyesinin ardından ülkesi Avustralya'ya geri dönmüştü.

Wikileaks, 2010-2011 yıllarında Irak ve Afganistan'daki askeri operasyonlarla ilgili yüz binlerce gizli askeri ve diplomatik belge yayımlamıştı. Belgeler, sivillerin öldürüldüğünü ve mahkumlara kötü muamelede bulunulduğunu ortaya çıkarmıştı. Bu gizli belgeleri ifşa ettiği gerekçesiyle ABD, Assange'ın 17'si Casusluk Yasasının ihlali olmak üzere toplam 18 suçtan yargılanmasını istiyordu. ABD, Assange'ı ülkenin güvenliği tehdit eden bir "hain" olarak değerlendirirken, destek verenler Assange'ı ifade özgürlüğünün bir kahramanı olarak görüyor.

Assange, AKPM'deki konuşmasında kendisine destek verenlere de teşekkür ederek, "Özgürlük ışığının hiçbir zaman sönmemesi, hakikat arayışının sürmesi ve azınlığın çıkarları yüzünden çoğunluğun sesinin kısılmaması için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız" çağrısında bulundu.

AFP, dpa/JD, BK

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