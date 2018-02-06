Assange'ın memleketi Avustralya idam cezasına karşı

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın tutuklanması sonrasında vatandaşı olduğu Avustralya'dan da açıklamalar geldi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkesinin Assange meselesine müdahil olmasının sözkonusu olmadığını söyledi.

Perşembe günü açıklamalarda bulunan Morrison, konunun "ABD'yi ilgilendiren bir mesele" olduğunu ve "kendileriyle hiçbir ilgisi olmadığını" kaydetti. Morrison, Assange'a standart konsolosluk hizmetlerinin sağlanması dışında özel bir muamelede bulunulmayacağını söyleyerek, "Avustralyalılar yurtdışına gidip yasaları çiğnediklerinde, bulundukları ülkenin adalet sistemine teslim olmak durumundadırlar" şeklinde konuştu.

Scott Morrison

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ise Assange'ın iadesi konusunun "ABD ve İngiltere arasında" bir mesele olduğunu kaydetti. Ülkesinin idam cezasına "kesinlikle karşı" olduğunu belirten Payne, İngiltere'nin ABD'den, iade gerçekleştiği takdirde Assange'ın idam edilmeyeceği taahhüdünü aldığını da sözlerine ekledi.

"Serbest bırakın" çağrıları

Avustralya Yeşiller Partisi lideri Richard Di Natale, ülkesinin Julian Assange'ın iade edilmemesi için çalışması gerektiğini kaydetti. Di Natale, "Bu tutuklama dünya çapında basın özgürlüğü açısından karanlık bir gündür" değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan Avustralya'nın çeşitli yerlerinde Assange'a destek eylemleri yapılıyor. Cuma günü yaklaşık 30 kişi Sydney merkezindeki İngiliz Konsolosluğu önünde toplanarak Assange'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Göstericiler "Hakikati özgürleştirin, Assange'ı serbest bırakın, haberciyi vurmayın" sloganlarının yazılı olduğu pankartlar taşıdı. Cuma günü Melbourne'de de bir destek eylemi düzenleneceği belirtildi.

Avustralya merkezli bazı gazeteci örgütleri de Assange'ın serbest bırakılması çağrılarına destek verdi.

Assange'a yakın kişiye Ekvador'da gözaltı

Julian Assange'a yakınlığıyla bilinen bir kişi Perşembe günü Japonya'ya kaçmaya çalışırken Ekvador'da gözaltına alındı.

Bilgiyi kamuoyuna duyuran Ekvador İçişleri Bakanı Maria Paula Romo, sözkonusu kişinin kimliğini açıklamadı. Sözkonusu kişinin "yalnızca soruşturma nedeniyle gözaltına alındığını" belirten Bakan Romo, şüphelinin Assange'a 2012 yılında sığınma hakkı tanıyan eski Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Patino ile yurtdışına seyahatlerde bulunduğunu kaydetti. Romo, "Kendisinin hükümetimizi istikrarsızlaştırma girişimlerinde rol oynadığına dair yeterince kanıtımız var" dedi.

Clinton: Hesabını vermeli

Hillary Clinton

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da Julian Assange'ın tutuklanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Perşembe günü New York'ta konuşan Clinton, Assange'ın fiillerinin hesabını vermesi gerektiğini söyledi. Hakkındaki iddianamede Assange'ın "bir askeri bilgisayarın ABD hükümetine ait bilgilerin çalınması amacıyla hacklenmesine destek vermesinin" sözkonusu olduğunu belirten Clinton, "Aslolan, kendisinin yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğidir" dedi.

Yedi yıldır yaşamakta olduğu Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğinde Perşembe gününün öğle saatlerinde gözaltına alınan WikiLeaks kurucusu Julian Assange, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Hakkındaki suçlamayı reddeden Assange'ın cezasının ileriki bir tarihte açıklanacağı belirtiliyor. 47 yaşındaki Assange'ın 12 aya kadar hapis cezası alabileceği aktarılıyor. Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Assange'ın sığınma hakkını geri çekmelerine, Assange'ın "uluslararası sözleşmeleri defalarca ihlal etmesini" gerekçe göstermişti.

Assange'ın gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra, ABD'de Assange hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Assange, devlete ait gizli dosyaları sızdırmak için Amerikalı eski askeri istihbarat analisti Chelsea Manning ile işbirliği yapmakla suçlanıyor. Bu çerçevede Assange'ın beş yıla kadar hapse mahkum edilebileceği belirtiliyor.

İngiltere'de mahkeme, 2010 yılında Assange'ın iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti. İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu gerekçesiyle Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. Assange hakkında İsveç'te açılan davalar, 2017 yılında düşürülmüştü.

WikiLeaks adlı sitenin kurucusu olan Julian Assange, 2010 yılında ABD'nin de aralarında olduğu çok sayıda ülkeye ait binlerce gizli belge, yazışma ve askeri raporu internet üzerinden yayınlamıştı.

AP,dpa/SSB,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe