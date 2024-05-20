Assange'ın iadesine yeni itiraz hakkı

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade kararına bir kez daha itiraz edebileceğine hükmetti. Mahkeme aksi yönde karar alsaydı, Assange'ın 24 saat içinde ABD'ye sevk edilmesi gündeme gelecekti.

Yıllardır süren zorlu hukuk mücadelesini daha da uzatma potansiyeli taşıyan karar, Assange'ın avukatları ve destekçileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Sağlık sorunları yaşayan julian Assange söz konusu duruşmaya katılmadı.

Avukatları, Avustralya doğumlu Assange'ın iade edilmesi halinde ayrımcılığa uğramadan adil bir şekilde yargılanacağına dair ABD'den somut garantiler istiyordu. Ayrıca iade edilirse Assange'ın ölüm cezası veya 175 yılı bulan uzun hapis cezaları alabileceği yönünde endişelerini dile getiriyorlardı. ABD ölüm cezasının söz konusu olmayacağını söylese de, avukatlar bunun dışında başta adil yargılama olmak üzere diğer konulardaki güvenceleri yeterli bulmadıklarını dile getirdi.

52 yaşındaki Assange, 13 yıldır ABD hükümetine karşı verdiği hukuk mücadelesini şimdi yeni bir temyiz davasıyla devam ettirecek. WikiLeaks'in kurucusu casuslukla ilgili 17, bilgisayar korsanlığından ise bir suçlama ile karşı karşıya.

WikiLeaks nedir?

Ergenliğinde bilgisayarlara olan ilgisini keşfeden Assange, geçmişte bilgisayar korsanlığı yüzünden Avustralya polisi ile karşı karşıya gelmişti.

Julian Assange, 2006'da kurduğu ve WikiLeaks adını verdiği internet sitesi aracılığıyla Amerikan ordusunun Irak ve Afganistan'daki faaliyetlerine dair milyonlarca belgeyi yayınlamıştı. Belgeler arasında, 2007 yılında bir Amerikan Apache helikopterinin Bağdat'ta gazeteciler ve sivillerin üzerine ateş açtığını gösteren video da vardı.

Duruşmanın görüldüğü mahkemenin önüne, Assange'ı desteklemek üzere çok sayıda gösterici toplandı Fotoğraf: Kin Cheung/AP Photo/picture alliance

ABD ordusunun Irak ve Afganistan'da karıştığı ihlalleri ortaya çıkardığını söyleyen ve yaptığının gazetecilik sınırları içinde olduğunu savunan Assange, 2010'da verdiği bir söyleşide "Özgür basın için yeni bir standart yarattık" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'li savcılara göre ise Assange, "gizli belgeleri ele geçirmek için, bir gazetecinin hakları doğrultusunda yapabileceğinden daha ileri gitti ve casusluk faaliyeti olarak görülebilecek eylemlerde" bulundu. WikiLeaks sızıntıları ABD tarihindeki en büyük gizli belge ifşalarından biri olarak görülüyor.

Konsoloslukta geçen yıllar

ABD yönetiminin hedefi haline gelen Assange, 2012-2019 yılları arasında Londra'da sığındığı Ekvador Büyükelçiliği konutunda yaşadı. Bir hükümet değişikliğinin ardından Ekvador yönetimi tarafından İngiliz polisine teslim edilen Julian Assange tutuklanarak, o günden bu yana yaşadığı, Londra'daki Belmarsh yüksek güvenlikli cezaevine gönderildi.

Assange hakkında İsveç'te de tecavüz suçlamasıyla bir dava açılmış, ancak bu dava 2019 yılında yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle düşürülmüştü.

Avustralya, yıllardır hapiste bulunan Assange hakkındaki iade talebinden vazgeçmesi ve vatandaşının ülkesine dönmesine izin vermesi için ABD'den talepte bulunmuştu. ABD Başkanı Joe Biden'ın görev süresi bitmeden Assange hakkındaki suçlamaların düşürülmesini değerlendirdiği iddia ediliyor. Dünya çapında çok sayıda insan hakları örgütleri ile ve basın kuruluşları haklı gördükleri Assange'ı destekliyor.

AFP,AP,Reuters / MUK,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?