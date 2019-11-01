Assange'ın ABD'ye iade davası devam ediyor

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) iade davasına, İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediliyor. ABD ile ilgili çok sayıda gizli belgeyi yayınladığı için, bu ülkede geçerli olan Casusluk Yasası'nı ilhal ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Julian Assange'ın suçlu bulunması halinde 175 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor. 49 yaşındaki Avustralyalı Assange bir süredir İngiltere'de, yüksek güvenlikli bir cezaevinde tutuluyor.

Normal şartlar altında geçtiğimiz nisan ayında devam etmesi planlanan dava, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Londra'daki merkezi ceza mahkemesinde görülen davanın üç-dört hafta sürebileceği belirtiliyor. Julian Assange'ı desteklemek amacıyla başlatılan kampanyanın temsilcilerinden John Rees, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, mahkemenin kararının Assange'ın iade edilmesi yönünde olması halinde kaybeden tarafın temyize gitmesinin "neredeyse kesin" olduğunu dile getirdi. Assange'ın "çok güçlü bir savunma hazırladığını" ifade eden Rees, diğer yandan davanın "son derece politize" edildiğini ifade etti.

Assange'ın sağlık durumu endişe yaratıyor

Davanın geçtiğimiz şubat ayında yapılan duruşmasında söz alan Assange'ın avukatı Edward Fitzgerald müvekkilinin iade edilmesi halinde ABD'de adil bir yargılama yapılmayacağını ve Assange'ın, hakkında iade kararı çıkması durumunda intihar etme riski altında bulunduğunu belirtmişti. Mahkeme sürecinde bugüne dek Assange'ın kefaletle serbest kalması için defalarca girişimlerde bulunan avukatların bu çabası karşılık bulmadı. Şubat ayındaki duruşmada yer alan Assange, fiziksel ve zihinsel olarak sağlıksız bir görüntü vermiş ve bu durum destekçilerini endişelendirmişti.

Assange'ın hayat arkadaşı ve iki çocuğunun annesi avukat Stella Morris de, geçtiğimiz mart ayında, koronavirüs salgını sebebiyle de hayati tahlike altında olduğunu dile getirdiği Assange'ın serbest bırakılmasını talep etmişti.

Assange'a uluslararası destek

Mahkeme süreci devam eden Julian Assange, moda tasarımcısı Vivienne Westwood ve aktris Pamela Anderson gibi çok sayıda tanınmış isim tarafından destekleniyor. Avrupa Konseyi de geçtiğimiz şubat ayında yaptığı açıklamada, Assange'ın ABD'ye iadesine karşı çıkmış ve böyle bir kararın "basın özgürlüğü üzerinde korkunç bir etki" yaratacağına dikkat çekilmişti.

Başta Irak Savaşı olmak üzere, çok sayıda olay hakkında anonim kaynaklardan elde ettiği yüzbinlerce gizli belgeyi, 2010-2011 yıllarında ifşa eden WikiLeaks adlı platform ABD ordusunun sivilleri katlettiğini ve mahkumlara işkence uyguladığını ortaya koymuştu. Söz konusu platforma belge sağlayan kişilerden biri olan ABD askeri Chelsea Manning, ülkesinde 35 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak daha sonra dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından affedilerek serbest bırakılmıştı. 2019'da yeniden cezaevine giren Manning, geçtiğimiz mart ayında bir kez daha serbest bırakıldı.

Julian Assange ise, ABD'ye iade edilmemek için sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yedi yıl yaşadıktan sonra geçtiğimiz yıl nisan ayında İngiltere güvenlik güçlerince tutuklanarak cezaevine konmuştu.

AFP / ET,SSB

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