Asrın Hukuk Bürosu'ndan Öcalan açıklaması

PKK lideri Abdullan Öcalan'ın 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için "tarafsızlık çağrısı" yaptığına yönelik haberler üzerine Öcalan'ın avukatlığını yürüten Asrın Hukuk Bürosu'ndan yazılı bir açıklama geldi.

Açıklamada, Öcalan'la görüştüğü belirtilen ve PKK liderinin mesajını kamuoyuyla paylaşan Munzur Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Ali Kemal Özcan ile müvekkilleri arasındaki bir görüşmeden haberdan olunmadığı belirtildi.

Asrın Hukuk Bürosu, "Özcan’ın gerçekleştirdiğini söylediği görüşmesine dair ifade ettiği hususlar, bunları kamuoyu ile paylaşma biçimi ve kullandığı kavramlar kendisini bağlayacak hususlardır. Bizim müvekkilimizle görüşmeden bunları teyit etmek ya da yanıt vermek durumumuz bulunmamaktadır" denildi.

"Kararı HDP verecek"

Öcalan'ın HDP ile ilgili sözlerinin yanlış değerlendirilmemesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Öcalan HDP'de vücut bulan demokratik ittifakı anlayışının güncel seçim tartışmasına taraf ve payanda yapılmaması gerektiğini ifade ederken, toplumsal uzlaşıyı kast ettiğini, kutuplaştırmaya, ikili duruma tuz biber olunmaması gerektiğini söylemiştir. Kutuplaşma siyasetinin hakaret söylemleri ve demagoji ile bir çatışma ve savaş siyaseti olduğunu, HDP’nin kendi yolunu koruması gerektiğini düşünmektedir. Bu hususların HDP ile görüşülmesini ve tartışılmasını söylemiş, bununla birlikte siyasi bir parti olarak HDP’nin çalışmalarını HDP’nin kendisinin yaptığını ve kararlarını da HDP’nin vereceğini belirtmiştir."

Kemal Özcan ne demişti?

Kemal Özcan dün yaptığı açıklamada, PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüştüğünü ve Öcalan'ın 18 Haziran 2019 tarihinde avukatlarına ilettiği mesajının kamuoyuna açıklanmadığını söylemişti.

Tunceli Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Öcalan'ın 23 Haziran seçimine ilişkin, 18 Haziran’da İmralı’da yazdığını belirttiği mektubu açıklamıştı. Anadolu Ajansı ve İHA'nın duyurduğu haberlere göre Kemal Özcan açıklamasında, "Devletin uygun görmesi sonucu İmralı'ya gittiğini" belirterek, Öcalan'ın, 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlere dair "HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır" mesajını verdiğini ifade etmişti. Özcan, böylece HDP'nin Millet İttifakı'na mesafeli durması sinyali verdiğini savunmuştu.

DW / TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe