Aslı Erdoğan: Türkiye'de faşist bir rejim var

Birkaç ay önce Türkiye'yi terk eden yazar Aslı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin "faşist bir rejimle yönetildiğini" söyledi. Fransız Haber Ajansına konuşan Erdoğan, "Türkiye'yi 1940'ların değilse de 1930'ların Almanya'sına benzettiğini" ve "Türkiye'deki gelişmelerin boyutunun Nazi Almanya'sı düzeyine geldiğini" belirtti.

PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle Türkiye'de dört ay hapis yatan yazar "u gelişmedeki belirleyici faktörün Türkiye'de bağımsız yargının bulunmaması" olduğunu söyledi. 2016 yılında tahliye edilen Aslı Erdoğan 2017 yılının Eylül ayında pasaportu iade edildikten sonra burslu olarak geldiği Almanya'nın Frankfurt şehrine yerleşmişti.

Aslı Erdoğan başkanlık sistemine geçilmesinden sonra yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neredeyse "her şeye kadir" konuma geldiğini "ilaç ve klasik bale gösterisi fiyatlarını onun belirlediğini, ülke ekonomisini de aile fertlerine emanet ettiğini" söyledi. Erdoğan'ın nefret etmesine rağmen operaya da el attığını belirten Aslı Erdoğan, "faşizmin sempatik yanının bazen insanı güldürecek kadar eğlenceli duruma düşmesi" olduğunu söyledi.

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Erdoğan: Belirsizlik dayanılmaz

Aslı Erdoğan'ın müebbet hapis talebiyle yargılandığı davanın bir sonraki duruşması Ekim'de yapılacak. Kararın ne zaman açıklanacağı ise belirsizliğini koruyor. Kısmen Almancaya da çevrilmiş sekiz romanı bulunan Aslı Erdoğan hakkındaki kararı Almanya'da beklemenin "neredeyse dayanılmaz" bir durum olduğunu söyledi. Erdoğan, "insana yapılabilecek en büyük kötülüklerden birinin de onu akıbeti hakkında karanlıkta bırakmak olduğunu" belirtti.

Aslı Erdoğan Almanya'ya geldiğinden beri tek satır dahi yazmamış. Bir buçuk yıl önce serbest bırakılan romancı sürekli uykusuzluk, depresyon ve diğer sağlık sorunları yaşadığını söylüyor. Erdoğan, "çok ağır bir karşılaşma olmasına rağmen ilerde hapishane günlerini kaleme alacağını ve edebiyatçının yüzde 200 oranında dürüst olması gerektiğini" sözlerine ekledi.

DW, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe