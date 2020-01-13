 Askeri öğrencilerin tahliyesi: Mahkeme örgütsel bağlantı bulamadı | GÜNDEM | DW | 02.12.2021

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GÜNDEM

Askeri öğrencilerin tahliyesi: Mahkeme örgütsel bağlantı bulamadı

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında müebbet ve ağır hapis cezası alan 355 askeri öğrenciden tahliye edilenlerin sayısı 13 oldu. Mahkeme öğrencilerin örgütsel bağlantısı olmadığına karar verdi.

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15 Temmuz darbe girişimi sonrası müebbet hapse mahkûm edilen askeri öğrencilerden 10'u daha Yargıtayın bozma kararının ardından tahliye edildi

Böylelikle Yargıtay kararıyla tahliye edilen öğrencilerin sayısı 13'e çıktı. 

Darbe girişimi sonrasında hapis cezası almış 355 askeri okul öğrencisi bulunuyor. 

Avukatları, beş buçuk yıl sonra öğrencilerin suçsuz olabileceğine kanaat getirildiğini belirtiyor, ancak beraat kararı konusunda temkinliler.   

Öğrencilerin yargı sürecini ve beş buçuk yıl sonra gelen tahliye kararını avukatları, aileleri ve baroyla konuştuk. 

Ayrıntıları videoda izleyebilirsiniz!

Hilal Köylü

© Deutsche Welle Türkçe

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Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Askeri okul öğrencilerinin dosyaları incelenecek  

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