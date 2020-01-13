Askeri öğrencilerin tahliyesi: Mahkeme örgütsel bağlantı bulamadı

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15 Temmuz darbe girişimi sonrasında müebbet ve ağır hapis cezası alan 355 askeri öğrenciden tahliye edilenlerin sayısı 13 oldu. Mahkeme öğrencilerin örgütsel bağlantısı olmadığına karar verdi.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası müebbet hapse mahkûm edilen askeri öğrencilerden 10'u daha Yargıtayın bozma kararının ardından tahliye edildi
Böylelikle Yargıtay kararıyla tahliye edilen öğrencilerin sayısı 13'e çıktı.
Darbe girişimi sonrasında hapis cezası almış 355 askeri okul öğrencisi bulunuyor.
Avukatları, beş buçuk yıl sonra öğrencilerin suçsuz olabileceğine kanaat getirildiğini belirtiyor, ancak beraat kararı konusunda temkinliler.
Öğrencilerin yargı sürecini ve beş buçuk yıl sonra gelen tahliye kararını avukatları, aileleri ve baroyla konuştuk.
Ayrıntıları videoda izleyebilirsiniz!
Hilal Köylü
© Deutsche Welle Türkçe
Darbe girişiminin ardından müebbet hapis cezası alan askeri okul öğrencisi oğlunun hakkını arayan Melek Çetinkaya tutuklandı. Çetinkaya, "Suç ve suçluyu övmek ve terör propagandası yapmak" ile suçlanıyor.
Askeri okul öğrencisi oğlunun haksız yere darbeye teşebbüsle suçlandığına inanan anne Melek Çetinkaya'nın dün Ankara’dan başlatmak istediği "adalet yürüyüşünü" polis engelledi.