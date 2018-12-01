 Asgari ücret zammı sosyal medyanın gündeminde | EKONOMİ | DW | 25.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EKONOMİ

Asgari ücret zammı sosyal medyanın gündeminde

Türkiye'de bin 603 TL olan asgari ücret yüzde 26 zam ile 2 bin 20 TL'ye yükseltildi. Sosyal medyada bu zammı memnuniyetle karşılayanların yanı sıra Dolar kurundaki artışa kıyasla yetersiz bulan da var.

default

Türkiye'de asgari ücret, 1603 TL'den 2 bin 20 TL'ye çıkarıldı. Yapılan zam, 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak.

Zam oranı; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısında belirlendi. Toplantının ardından açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak zamlı ücretin komisyonda sağlanan oy birliğiyle brüt 2 bin 558 Türk lirası, net 2 bin 20 Türk lirası olarak kararlaştırıldığını söyledi. Selçuk, "Böylelikle, geçen yıla kıyasla net asgari ücret yüzde 26,05 artmıştır. Mevcut enflasyon oranının üzerinde bir artış sağlayarak 10 Ekim'de enflasyonla topyekün mücadele programında, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayında açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 21.62'ydi.

Açıklanan asgari ücret zammı, kısa sürede TT olarak Twitter'da en fazla konuşulan konular içinde ilk sıraya yerleşti. Birçok kullanıcı açıklanan zamdan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, bazı ekonomistler dolar kurunda yaşanan artış göz önünde bulundurulduğunda yüzde 26'lık zammın yetersiz olduğunu belirtti.

2018'deki asgari ücretin alım gücüyle zamlı ücretin alım gücü de karşılaştırıldı.

Türkiye'deki milletvekili maaşı-asgari ücret oranı, bazı Avrupa ülkelerindeki oranlarla da karşılaştırıldı.

Zammı yetersiz bulanlar arasında ekonomist Mustafa Sönmez de vardı.

Video izle 03:07
Şimdi canlı
03:07 dk

Rus politikacı "asgari ücret" diyetine başladı

DW/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Kasım ayı enflasyonu yüzde 21,62 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon Kasım ayında yüzde 21,62 olarak gerçekleşti. Soğan Kasım ayında zam şampiyonu oldu. (03.12.2018)  

Soğandan seçimlere ekonomi nereye gidiyor?

Ekonomide sular durulmuyor. Dolar/TL’nin gerilemesiyle yaşanan rahatlama, yerini soğan fiyatları ile ilgili tartışmalara bıraktı. Ancak ekonomistlere göre asıl zor dönem önümüzde. (23.11.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Rus politikacı "asgari ücret" diyetine başladı  

Benzer içerik

Symbolbild Weltkrebstag | Strahlentherapie

10 bin kanser hastasının gözü SGK onayında 01.12.2018

Binlerce akciğer kanseri hastasının tek dileği, tedavide gerekli ilaçların SGK tarafından karşılanması. FDA'dan "işe yarıyor" diye onay alan ilaçlar geri ödeme kapsamında değil. Bir ilacın fiyatı asgari ücretin 14 katı.

Türkei Markt in Ankara

Enflasyonla zabıtalı mücadele 05.10.2018

Enflasyon medyada hayat pahalılığından çok maaşlara zam haberi olarak sunuluyor. Ekmeğe zam yasak. Marketlerde fiyatlara zabıta bakıyor. Peki vatandaş rahat mı? Banu Güven Deutsche Welle Türkçe için yazdı.

Vorder- und Rückseite einer französischen Euromünze

Fransa bütçe açığı sınırını aşacak 17.12.2018

Fransa'nın bütçe açığı 2019'da yüzde 3'ün üzerine çıkacak. Cumhurbaşkanı Macron'un sarı yeleklilere verdiği tavizlerin ek borçlanmanın artmasına yol açacağı belirtiliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Asgari ücret zammı sosyal medyanın gündeminde

Türkiye'de bin 603 TL olan asgari ücret yüzde 26 zam ile 2 bin 20 TL'ye yükseltildi. Sosyal medyada bu zammı memnuniyetle karşılayanların yanı sıra Dolar kurundaki artışa kıyasla yetersiz bulan da var. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  