Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararı Resmi Gazete'de

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak çok sayıda yönetmelik, tebliğ ve karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla 1 Ocak 2025 ila 31 Aralık 2025 tarihleri arasında asgari ücret 22 bin 104 lira olacak.

Kararın gerekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir. Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir. İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücretini; 1 Ocak 2025 ila 31 Aralık 2025 tarihleri arasında 866,85 Türk Lirası olarak belirlemiştir. Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca tespit edilen asgari ücretin 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe gireceği öngörülmüştür."

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Yurt dışından gelen elektronik eşyalar

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile görsel veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2025 yılında tahsil edilecek bandrol ücretleri de belirlendi. Karara göre televizyon için 8-80 euro, radyo için 1-2 euro, video için 18 euro, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 euro, set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 euro, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 euro, cep telefonları için 20 euro, bilgisayarlar için 10 euro karşılığı Türk lirası bandrol bedeli alınacak.

İdari para cezaları artırıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından 2025 yılında uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırıldı. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12'nci maddesine göre 2025 yılında uygulanacak idari para cezalarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; kanunda öngörülen idari para cezaları yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında artırıldı. İlgili kanuna göre 2025 yılında uygulanacak idari para cezaları 22 bin 807 TL ile 1 milyar 140 milyon 357 bin 390 TL arasında değişecek. Karar, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Noterlik ücret tarifesi düzenlendi

Adalet Bakanlığınca hazırlanan 2025 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Noterler, taşınmaz satış sözleşmesi düzenlediklerinde taşınmazın satış değerinin binde biri oranında noter ücreti alacak. Bu ücret, taşınmazın değerine göre 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak. Noterler, yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 61,12 lira yazı ücreti alacak.

Engellilerin ÖTV'siz araç hakkı 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı

Ayrıca 7537 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçiliyor.

Kanun Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda malul ve engellilerin araç alımlarındaki istisnayı değiştiriyor. Buna göre Cumhurbaşkanı, bu istisnanın uygulanmasında, istisna kapsamına girecek araçları, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre topluca veya ayrı ayrı belirlemeye yetkili olacak.

Değişikliğe göre bugüne kadar ÖTV'siz araç hakkından 5 yılda 1 yararlanabilen engelliler artık bu haktan 10 yılda 1 yararlanabilecek, ayrıca alınacak araca yüzde 20 oranında yerlilik şartı getirildi. Değişikliğe göre bugüne kadar ÖTV'siz araç hakkından 5 yılda 1 yararlanabilen engelliler artık bu haktan 10 yılda 1 yararlanabilecek, ayrıca alınacak araca yüzde 20 oranında yerlilik şartı getirildi.

İlgili kanunlar çerçevesinde sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanabilecek. Uzman yardımcılığına atananlardan yeterlik sınavına girmeye hak kazananlar için sınav en geç 6 ay içinde yapılacak.

ANKA / EC,MUK