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Fotoğraf: picture-alliance/Ton Koene
EkonomiTürkiye

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor

12 dakika önce

Türkiye'de asgari ücrete yapılacak zamla ilgili gözler bugün yapılacak toplantıya çevrildi. Yeni asgari ücretin toplantı sonrasi açıklanması bekleniyor.

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7 milyonu aşkın çalışanın gözü bugün TSİ 14.00'de toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi.

İlk toplantısını 7 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Komisyon, ikinci kez 14 Aralık'ta toplanmıştı.

Bugün düzenlenecek üçüncü toplantıda asgari ücrete yapılacak zammın netleşmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün düzenlenecek toplantıda asgari ücret konusunda bir uzlaşmaya varılabileceğini söyledi.

Dün Bayburt'ta bazı temaslarda bulunan ve esnafı ziyaret eden Bilgin, "Yarın (20 Aralık) asgari ücret komisyonumuz toplanacak. Toplantıdan sonra da yeniden varılan noktayı inşallah uzlaşma noktasını buluruz, değerlendireceğiz ve bir karara varacağız. O varacağımız karar, daha önce de birkaç defa belirttim; işverenlerimizin ödeyebileceği ama emekçilerimizin rahat nefes alacağı bir rakama ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat BilginFotoğraf: DHA

Çalışanların ve düşük gelir gruplarının korunmasına öncelik verdiklerini ifade eden Bakan Bilgin, "Geçtiğimiz dönemde aritmetik olarak asgari ücreti yüzde 80'in üzerinde artırdık. Yeterli oldu mu, olmadı mı? Bugün yeniden ele alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kim ne talep ediyor?

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden pazarlıkların başlanmasını talep ediyor. TÜRK-İŞ buna ek olarak, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını gerektiğini de vurguluyor.

İşveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise asgari ücrete dair rakam paylaşmamakla birlikte, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücret belirlenmesini istiyor.  TİSK, asgari ücrette işveren desteğinin 2023'te de sürdürülmesini talep ediyor.

DW,ANKA/TY,BO

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