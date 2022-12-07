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Fotoğraf: picture-alliance/imageBROKER/E. Bömsch
EkonomiTürkiye

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

1 saat önce

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2023 yılı asgari ücretinin belirleneceği ilk toplantısı yapıldı. Türk- İş konuyla ilgili yarın geniş kapsamlı bir açıklama yapılacağını duyurdu.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 2023 yılı asgari ücretinin belirleneceği ilk toplantısını düzenledi.

Basına kapalı toplantıya işveren tarafı adına Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi tarafı adına Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk- İş) Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ve hükümet adına da Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl katıldı.

Toplantının sonunda kısa bir açıklama yapan Türk- İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, görüşmeye ilişkin bir bilgi paylaşmazken, "Yarın sabah kapsamlı bir açıklamayı bir basın toplantısı ile Türk-İş’te yapacağız. Yarın ne soruyorsanız cevabını alacaksınız. Yönetimle değerlendireceğiz. 10.00'da geniş kapsamlı, ucu açık bir basın açıklaması yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan asgari ücret araştırması

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Buna göre işçi, işveren ve farklı mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu katılımcılara 2023 yılı asgari ücret beklentisi soruldu. Yapılan açıklamada, işçilerin asgari ücret beklentisinin 7 bin 500 TL'nin üzerinde olduğu, işverenlerin beklentisinin ise 7 bin TL olarak tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu katılımcıların ortak beklentisinin ise 7 bin 845 TL olduğu, asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisinin de ortalama 7 bin 630 TL olarak hesaplandığı kaydedildi.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetin her birinden beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda işçiyi temsilen sadece TÜRK-İŞ bulunuyor. Ancak TÜRK-İŞ, ücret konusunda diğer işçi sendikalarından görüş alıyor.

DHA,ANKA,TY,BK

 

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