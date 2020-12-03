Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirdi. Komisyon, ikinci toplantısını 15 Aralık, üçüncü toplantısını 22 Aralık'ta yapacak.



Video konferansla yapılan toplantıya Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ve komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çalışarak, üreterek, alın teri dökerek, evlerine ekmek götüren işçilerimizin, ailelerimizin refahı için sosyal diyaloğu daha da güçlendirerek en uygun sosyal ve ekonomik koşulları birlikte oluşturacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Selçuk: Asgari ücret 1,5 kat arttı



Ocak itibarıyla reel asgari ücrette 1,5 katlık bir artış olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Asgari ücret rakamlarında da baktığımız zaman 2019 yılı enflasyonu yüzde 11,84'tü. Biz 2020 yılında brüt asgari ücreti yüzde 15,03 arttırarak 2 bin 943 liraya yükseltmiş olduk. Baktığımız zaman 18 yıllık dönemde 2020 Ocak itibarıyla reel asgari ücrette 1,5 katlık bir artış olmuş durumda. Asgari ücret konusunda buradaki komisyonumuz ile aralık ayı sonunda bir karara varmış durumda olacağız" şeklinde konuştu.



Bakan Selçuk, 2021 yılında daha destekleyici politikalar ve teşviklerle işsizlik oranının yüzde 12,9 ve daha altına gerileyeceğini öngördüklerini söyledi.

Bakan Selçuk, toplantının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısının TİSK'in ev sahipliğinde 15 Aralık, 3'üncü toplantısının Türk-iş ev sahipliğinde 22 Aralık’ta yapılacağını duyurdu.





Verginin adil olması talebi



Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanların ödedikleri verginin adil duruma getirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu gelir düzeyiyle bir ailenin geçinmesi mümkün müdür? Asgari ücret tespit edilirken aile faktörü mutlaka dikkate alınmalıdır. Asgari ücretli ailenin geliri de, yılın son aylarında gelir vergisindeki artış nedeniyle azalıyor. Asgari ücretliden alınan damga vergisinin anlamı nedir? Ailenin rızkından yapılan kesintilerle geçim şartları daha da ağırlaşıyor. Asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanların ödedikleri vergi adil duruma getirilmelidir. Ücretli çalışanların Ocak ayında aldıkları net ücret vergiler nedeniyle azalmasın" diye konuştu.



"İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret belirlenmeli”

Salgının yol açtığı olumsuz ekonomik koşullarda 2021 yılına ilişkin asgari üretinbelirlenmesi sürecinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bugün başlamadan önce işçi temsilcileri ortak bir bildiri yayımlamıştı.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK bugün yayımladıkları ortak bildiride, "2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin pandemi koşullarında yaşanan iş ve gelir kaybı dikkate alınarak insan onuruna yaraşır bir geçim ücreti olarak tespit edilmesi ortak düşüncemizdir” denilerek "Üç İşçi Konfederasyonu insan onuruna yaraşır bir asgari ücret belirlenmesi taleplerini bir araya gelerek ortaklaştırmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Asgari ücret açlık sınırının altında

2019'da yüzde 26,1, 2020'de yüzde 15 artırılan net asgari ücret şu an 2 bin 324 lira. Hükümet, yüzde 8’lik 2021 enflasyon hedefine göre artırımda bulunursa, asgari ücret 2 bin 510 liraya yükselecek.

Ancak Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Eylül ayına ait araştırmasına göre Türkiye'de dört kişilik bir aile için açlık sınırı 2 bin 447 liraya, yoksulluk sınırı ise 7 bin 973 liraya yükseldi.

DHA, DW/SSB,GA

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