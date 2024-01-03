Aruri suikastı: Hizbullah'ın misilleme yapacağı endişesi

Lübnan medyası, başkent Beyrut’ta Hamas'ın üst düzey isimlerinden Salih el Aruri'nin öldürülmesinin ardından Lübnan hükümetinin olası bir reaksiyonun önüne geçmek için Hizbullah'la iletişim halinde olduğunu bildirdi. Vekaleten Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Abdallah Bou Habib, BBC 4'e yaptığı açıklamada hükümetin örgütle görüştüğünü doğrulayarak onları tepki vermemeye ikna etmeye çalıştığını söyledi.

"Önümüzdeki 24 saatin Hizbullah’tan gelecek olası bir tepki açısından oldukça kritik olduğunu" belirten Habib, "Çok endişeliyiz. Lübnanlılar, hatta Hizbullah’ın kendisi de bölgesel bir savaşın içine çekilmek istemiyor" diye konuştu. Habib, Batılı devletleri de İsrail'e yalnızca Lübnan'da ya da Beyrut'ta değil Gazze'de de şiddeti durdurması yönünde baskı yapmaya çağırdı.

Lübnan’da mevcut hükümet ancak sınırlı ölçüde işlevsellik gösterebiliyor. Geçici olarak Başbakan Necip Mikati tarafından yönetilen ülkede bir yılı aşkın süredir siyasi elit arasındaki iktidar savaşı nedeniyle Cumhurbaşkanı seçilemiyor.

Hizbullah'tan 'intikam' açıklaması

Hamas'ın siyasi büro başkan yardımcısı Salih el Aruri’nin Salı akşamı düzenlenen bir İHA saldırısında hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Aruri, Gazze’deki savaş başladığından bu yana öldürülen en yüksek düzeydeki Hamas lideri. Saldırıda yedi kişinin öldüğünü, ölenlerden ikisinin Hamas’ın silahlı kolu Kassam Tugayları’nın liderlerinden olduğunu açıklayan Hamas, saldırıdan İsrail’i sorumlu tuttu. Hamas lideri İsmail Haniye, bir terör saldırısı olarak tanımladığı saldırının aynı zamanda Lübnan’ın egemenliğinin ihlali olduğunu söyledi.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir yorum gelmezken, Hizbullah Salı akşamı yaptığı açıklamada "Bu suç asla cevapsız ya da cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Dpa,Reuters/SÖ,HT

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