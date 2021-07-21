 Artvin ve Rize yine sele teslim oldu | Türkiye | DW | 23.07.2021

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Türkiye

Artvin ve Rize yine sele teslim oldu

Sel ve heyelanlardan büyük zarar gören Artvin ve Rize'de sekiz gün aradan sonra sağanak yağış nedeniyle yeniden sel meydana geldi. Her iki kentte birçok hane elektriksiz kaldı.

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Doğu Karadeniz'de geçen haftaki sel felaketi sonrası bir kez daha yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Yaralarını sarmaya çalışan Rize ve Artvin'de bir kez daha su baskınları yaşandı. Perşembe akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Artvin ve Rize'de yollar sel nedeniyle kapandı.

Sabah saatlerinde selin yol açtığı hasarın anlaşılmaya başladığı Artvin'de bir kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu bildiriliyor.

Selin çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarının balçığa gömüldüğü ve onlarca aracın hurdaya döndüğü belirtildi. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlatırken, ulaşım, su ve elektrik hatlarındaki hasar ve arızalar giderilmeye çalışılıyor.

Artvin'de bir mahalle sular altına kaldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde beş bin kişinin yaşadığı Boğaziçi Mahallesi sular altında kaldı. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "Boğaziçi Mahallesi’nde ciddi anlamda tahribat var. 100’ün üzerinde aracın sular altında kaldığı söyleniyor. Bütün evler sular altında. 2015 yılından beri ısrarla dere tahkimatı yapılmasıyla ilgili uyarılarımız olmuştu, ne yazık ki, olumsuzlukla sonuçlandı" dedi. Artvin'de şimdiye kadar bir can kaybı bildirilmedi.

Artvin'in Arhavi ilçesi

Artvin'in Arhavi ilçesi

Rize'de devam eden yağışlar nedeniyle de geçen haftaki selde hasar gören Ardeşen ilçesinde yine bazı derelerde su seviyesi yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi'nin taşması sonucu tarım arazileri ve yollarda hasar oluştuğu bildirildi.

Elektrik trafoları hasar gördü

Artvin ve Rize'de hasar gören 56 trafo nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kaldı. Arhavi'de 3 karayolu, 30 köy ve 19 yayla yolu da sel ve heyelanlarda ulaşıma kapandı.

Geçen hafta meydana gelen sel felaketinde Rize ve Artvin'de büyük hasar oluşmuştu. Sel ve heyelanlar nedeniyle Rize'de altı, Artvin'de de dört kişi hayatını kaybetmişti. Rize'de iki kişi de kayıp olarak bildirilmişti.

 DHA, ANKA / GA, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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