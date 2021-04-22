 Arnavutluk′ta Thodex baskını: 2 gözaltı | AVRUPA | DW | 27.04.2021

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AVRUPA

Arnavutluk'ta Thodex baskını: 2 gözaltı

Arnavutluk'ta, Türkiye merkezli kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in saklandığı düşünülen eve düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in kaçtığı Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki bir binaya baskın düzenlendi.

Anadolu Ajansı, Emniyet Genel Müdürlüğünün kurduğu ekiplerin de destek verdiği operasyon kapsamında baskın düzenlenen binada Özer'in kaldığını bildirdi.

Ancak Özer binada bulunamadı. Binada yaşayan Arnavut uyruklu iki kişinin yardım ve yataklıktan gözaltına alındığı bildirildi. AA'nın haberine göre, şüphelilerden birinin Özer'i havalimanında karşıladığı ve saklanmasına yardımcı olduğu tespit edildi.

Kırmızı bültenle aranıyor

Thodex'in sahibi Özer, 20 Nisan 2021'de yurt dışına kaçmıştı. Thodex sistemini kapatan Özer'in yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ederek 2 milyar dolarla kaçtığı iddia edilmişti.

Türkiye Adalet Bakanlığı Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilen Özer hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkartmıştı.

Türk makamları Özer'in iadesi için süreç başlatılırken yakalanması için yürütülecek çalışmalarda koordinasyonun sağlanması amacıyla dört teknik ekip de kurulmuştu.

Adalet Bakanlığı, Özer'in ve şirketinin hesaplarına da tedbir konulduğunu duyurmuştu.

Türkiye'de 70 gözaltı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Thodex'e yönelik dolandırıcılık soruşturması kapsamında sekiz ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheliyi gözaltına aldı.

Özer dâhil firari 10 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildiriliyor.

DW,DHA,CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Thodex’in sahibi için kırmızı bülten çıkarıldı

Adalet Bakanlığı Thodex kripto para platformunun sahibi Fatih Faruk Özer'in kırmızı bültenle aranması ve iadesi için işlem başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu.  

Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Kripto para plaformu Thodex'in ardından Vebitcoin yöneticileri hakkında da nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, şirketin CEO'su ile birlikte toplam dört kişi gözaltına alındı.  

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