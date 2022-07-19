AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya üyelik yolunu açtı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerini başlatma konusunda görüş birliğine vardı. Müzakerelerin bugün resmen başlatılması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya konusundaki kararını verdi.

AB dönem başkanı Çekya'nın Başbakanı Petr Fiala, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerini başlatma kararı aldığını duyurdu.

Fiala, 27 ülkenin AB büyükelçilerinin Brüksel'deki toplantısında alınan bu kararı duyururken böylece "Batı Balkanlar'ı AB'ye yaklaştırma doğrultusunda önemli bir adım daha atmış olduklarını" ifade etti.

Bundan sonraki dönemde atılacak adımları görüşmek için bugün Brüksel'de Arnavutluk ve Kuzey Makedonya liderleriyle bir araya geleceğini belirten Fiala, bu süreçte oynadığı rolden ötürü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da teşekkür etti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Dimitar Kovacevski'nin üyelik müzakerelerinin resmen başlatılması için bugün Brüksel'de olması bekleniyor.

Müzakerelerin başlatılması kararı, Kuzey Makedonya ile AB üyesi Bulgaristan'ın geçen Pazar günü aralarındaki anlaşmazlıkları aşmak üzere imzaladıkları mutabakatın ardından geldi.

Bulgaristan, Kuzey Makedonya ile arasındaki dilsel ve tarihsel sorunlardan ötürü bu ülkenin AB üyelik sürecinin ilerlemesini engelliyordu. Sofya'da Fransa'nın girişimiyle imzalanan anlaşmayla hem Bulgaristan hem de Kuzey Makedonya'ya bu sorunların çözümü için belli güvenceler verildi.

Söz konusu anlaşmazlık, üyelik süreci Kuzey Makedonya ile birlikte yürütülen Arnavutluk'un AB'ye katılım serüvenini de etkiliyordu.

Kuzey Makedonya yaklaşık 20 yıl önce AB üyeliği için aday ülke statüsünü kazanmıştı. Bu ülke daha önce de NATO üyesi olabilmek için Yunanistan'la arasındaki anlaşmazlıkları gidererek Mart 2020'de bu ittifaka katılmıştı. Arnavutluk'a ise AB tarafından 2014 yılında adaylık statüsü verilmişti.

Batı Balkanlar'ın AB için stratejik önemi,Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından daha da artmıştı.

AFP / CÖ, EC