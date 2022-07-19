AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya üyelik yolunu açtı

Avrupa Birliği (AB), Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerini resmen başlattı. Arnavutluk'a adaylık statüsü 2014'te, Kuzey Makedonya'ya ise 2005 yılında verilmişti.

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzarekerelerine resmen başladı.

Brüksel'de AB Dönem Başkanı Çekya'nın Başbakanı Petr Fiala, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile ortak basın toplantısı düzenleyen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Bu, vatandaşlarınızın uzun süredir beklediği, uğruna çok çalıştığı ve hak ettiği bir şey" açıklamasında bulundu.

Kuzey Makedonya lideri Kovaçevski ise "17 yıl sonra nihayet müzakerelere başlayabilmek büyük bir mutluluk" ifadesini kullandı. Kovaçevski, "Ülkemiz ve vatandaşlarımız için yeni perspektifler açıyoruz. Ve hem istikrarlı şekilde hem de emin adımlarla büyük Avrupa ailesine katılıyoruz" dedi.

Çekya Başbakanı Fiala, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski Arnavutluk Başbakanı Rama, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen (soldan sağa) Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

Müzakerelerin uzun süre devam edebileceğinin farkında olduklarını söyleyen Arnavutluk lideri Rama ise "Bunun sonun başlangıcı değil, başlangıcın sonu olduğunu biliyoruz" diyerek İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden üç yıl önce dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill tarafından sarf edilen sözlere atıfta bulundu.

Birlik üyesi 27 ülkenin AB büyükelçilerinin dün Brüksel'deki toplantısında, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılması konusunda görüş birliğine varılmıştı.

Alınan kararı Twitter'dan duyuran Çekya Başbakanı Fiala, bu süreçte oynadığı rolden ötürü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da teşekkür etmişti.

AB ülkeleri arasındaki görüş birliği, Kuzey Makedonya ile AB üyesi Bulgaristan'ın geçen Pazar günü aralarındaki anlaşmazlıkları aşmak üzere imzaladıkları mutabakatın ardından sağlandı. Bulgaristan, komşusu Kuzey Makedonya ile arasındaki dilsel ve tarihsel sorunlardan ötürü bu ülkenin AB üyelik sürecinin ilerlemesini engelliyordu. Sofya'da Fransa'nın girişimiyle imzalanan anlaşmayla hem Bulgaristan hem de Kuzey Makedonya'ya bu sorunların çözümü için belli güvenceler verildi. Söz konusu anlaşmazlık, üyelik süreci Kuzey Makedonya ile birlikte yürütülen Arnavutluk'un AB'ye katılım serüvenini de etkiliyordu.

Kuzey Makedonya 2005 yılında AB üyeliği için aday ülke statüsünü kazanmıştı. Bu ülke daha önce de NATO üyesi olabilmek için Yunanistan'la arasındaki anlaşmazlıkları gidererek Mart 2020'de bu ittifaka katılmıştı. Arnavutluk'a ise AB tarafından 2014 yılında adaylık statüsü verilmişti.

Batı Balkanlar'ın AB için stratejik önemi, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından daha da artmıştı.

AFP / CÖ, EC