Arnavutluk, Kosova ve Türkiye'den Nobel boykotu

İsveç Akademisi'nin, Birleşmiş Milletler Uluslararası Lahey Savaş Suçları Mahkemesi'nin suçlu bulduğu eski Sırp Cumhurbaşkanı Slobodan Miloşeviç'i destekleyen ifadelerde bulunan ve cenazesine katılan Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü vermesi birçok kişi tarafından eleştirilmişti.

Arnavutluk, İsveç büyükelçisinin Handke'nin ödül törenini boykot edeceği açıklandı. Bu açıklamaların ardından TRT Haber'de yer alan açıklamada da "Türkiye, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Nobel ödül törenine katılmayacak" denildi.

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığına vekalet eden Gent Cakaj da Twitter'dan yaptığı açıklamada "Tepkimizle tutarlı olarak İsveç Büyükelçisi'ne de Handke'yi protesto ederek Nobel Ödül törenine katılmaması talimatını verdik" dedi ve "Yugoslavya'nın dağılması sırasında işlenen savaş suçlarının haklı gösterilmesi ödüllendirilmemeli. Bu yalnızca mücadele edilmesi ve şiddetle kınanması gereken inkâr tutumunu güçlendirir" diye ekledi.

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili bunun ülkenin resmi duruşu olduğunu belirtti.

Kosova'dan yapılan açıklamada da Salı günü yapılacak ödül törenine elçinin katılmayacağı belirtildi.

Miloşeviç'i desteklediği için eleştirilen Peter Handke, Stockholm'de Cuma günü yapılan bir basın toplantısı sırasında Miloşeviç'e olan desteği ile ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı.

Reuters / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe