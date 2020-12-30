Arjantin'de kürtaj yasallaştı

Arjantin Senatosu, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in teklif ettiği kürtaj yasa tasarısını 12 saat süren tartışmaların ardından yapılan oylamada, 29 "hayır" oyuna karşı 38 "evet" oyuyla kabul etti. Oylamada bir senatör ise çekimser oy kullandı. Yasa, Katolik Hristiyanların nüfusun büyük bölümünü oluşturduğu Arjantin'de kadınların 14'üncü haftaya kadar kürtaj yaptırabilmesine olanak tanıyor.

Devlet Başkanı Fernandez oylama öncesinde, "Ben de bir Katolik'im, ancak herkes için yasa yapmam gerekiyor" dedi. Fernandez her yıl yasa dışı yollarla kürtaj yaptıran kadınlardan 38 bininin oluşan komplikasyonlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve 1983'ten bu yana 3 binden fazla kadının bu nedenle hayatını kaybettiğini vurguladı.

Kutlama ve protesto

Kürtaj yasa tasarısını destekleyen binlerce kişi, meclis binası önünde kürtajın serbest bırakılması yönündeki hareketin sembolü haline gelen yeşil eşarplarla alınan kararı kutladı. Aynı şekilde binlerce kürtaj karşıtı da kararı protesto etti.

Koalisyon üyelerinden bazıları da tasarıya karşı çıktığı için oylamadan çıkacak karar son ana dek kesin değildi. Benzer bir yasa tasarısı bundan iki yıl önce Katolik Kilisesi'nin baskısıyla reddedilmişti. Papa Françesko, salı günü kendi ülkesinde yapılan oylama öncesinde de, Twitter hesabı üzerinden, tasarıdan bahsetmeyen ancak her yaşamın önemini vurgulayan bir paylaşımda bulundu.

Kadın haklarına vurgu

Fernandez tasarının kabul edilmesinin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün kadın haklarını güçlendiren daha iyi bir toplumuz" ifadesine yer verdi. Yasa tasarısının kabul edilmesiyle yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin, Güney Amerika'da kürtajın yasal olduğu en büyük ülke konumuna geldi.

Güney Amerika'da kürtajın yasal olduğu diğer ülkeler ise Uruguay, Küba ve Guyana. Meksika'da ise yasal olarak bazı eyaletlerde kürtaja izin veriliyor. El Salvador, Honduras ve Nikaragua'da ise kürtaj yaptıran kadınlar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

Arjantin'de kürtaj 1920'li yılların başında yasaklanmıştı ve yasa dışı kürtaj yaptıranlar dört yıla kadar hapis cezasına tabi tutulabiliyordu. Sadece gebeliğin tecavüz sonucu meydana gelmesi ya da annenin sağlığına tehlike teşkil etmesi durumunda kürtaja izin veriliyordu. Hükümetin tahminlerine göre Arjantin'de her yıl 380 bin ila 520 bin kadın yasa dışı kürtaj yaptırıyordu.

AFP,KNA / BW,ET

© Deutsche Welle Türkçe