 Arjantin’de iktidar el değiştiriyor | DÜNYA | DW | 28.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Arjantin’de iktidar el değiştiriyor

Halkın üçte birinin yoksulluk sınırı altında yaşadığı Arjantin’de, ekonomik krizin faturası Devlet Başkanı Macri’ye çıkarıldı. Devlet başkanlığı seçimlerini Peronistlerin adayı Fernandez kazandı.

Cristina Fernández de Kirchner ve Alberto Fernández

Cristina Fernández de Kirchner ve Alberto Fernández

Arjantin'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini muhalefetteki merkez solun adayı Alberto Fernández kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, ılımlı Peronist ilk turda oyların yüzde 47,2'sini alırken, ekonomide liberal bir çizgi izleyen Devlet Başkanı Mauricio Macri yüzde 41,4'te kaldı. Yenilgiyi kabul eden Macri, Fernández tebrik ederek Devlet Başkanlığı Sarayı'nda kahvaltıya davet etti. Ülkedeki seçim sistemine göre yüzde 45'in üzerinde oy alan bir aday seçimi ilk turda kazanabiliyor.

Birçok seçmen Arjantin'deki ağır ekonomi ve finans krizinden Macri'yi sorumlu tutuyor. Ülkede yüzde 50'yi aşan enflasyon, dünyadaki en yüksek oranlardan biri. Halkın üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Arjantin İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, sadece geçen yıl zarfında yoksulluk sınırının altına düşen Arjantinlilerin sayısı 3 milyon 400 bini buldu. Macri, dört yıl önce devlet başkanlığına seçilmeden önce, görev süresinde enflasyon ve yoksulluğu önemli ölçüde azaltma vaadinde bulunmuştu.

Devlet Başkanı Mauricio Macri koltuğunu kaybetti.

Devlet Başkanı Mauricio Macri koltuğunu kaybetti.

Cristina Kirchner yine ülke yönetiminde söz sahibi olacak

Alberto Fernández ile yine bir Peronist iktidara geliyor. Aslen hukukçu olan Fernández, 2003 ile 2008 arasında Devlet Başkanı Néstor Kirchner ile eşi ve halefi Cristina Fernández de Kirchner'in iktidarında kabine şefliği görevini yürütmüş, daha sonra Cristina Kirchner ile zirai ürünlerin ihracatında uygulanacak vergiler konusunda görüş ayrılığına düşerek bu görevden ayrılmıştı. İlerleyen yıllarda tekrar yakınlaşan iki politikacı bu yıl birlikte seçim yarışına katıldı, Fernández devlet başkanlığına, Kirchner devlet başkanı yardımcılığına aday oldu.

Macri'nin selefi olan Cristina Fernández de Kirchner, 2007 ile 2015 yılları arasında Arjantin'i yönetti ve ülkenin en tartışmalı politikacıları arasında yer aldı. Hakkında bir dizi yolsuzluk davası sürmekte olan Kirchner'in, senatör olduğu için dokunulmazlığı bulunuyor.

Arjantin'de yeni devlet başkanı 10 Aralık'ta görevine başlayacak.

dpa,KNA/AÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

Önerdiğimiz linkler

Arjantin hükmetinin tasarruf politikasına protesto

Arjantin hükümetinin kemer sıkma politikasını protesto edenlere polis müdahalede bulundu. Macri hükümeti IMF kredileri karşılığında kamu harcamalarını kısıp, vergileri arttırmayı planlıyor. (25.10.2018)  

Arjantin IMF'ten yardım istedi

Para biriminin hızla değer kaybetmesi nedeniyle zor günler yaşayan Arjantin, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yardım istedi. Arjantin'de Peso bu yıl içinde Dolar karşısında yüzde 80'den fazla değer kaybetti. (30.08.2018)  

Arjantinlilerin hükümete tepkisi büyüyor

Devlet Başkanı Mauricio Macri’nin uyguladığı ekonomi politikalarına tepki gösteren Arjantinliler, aylardır protesto gösterileri düzenliyor. Sendikaların genel grev çağrısı yaptığı ülkede memnuniyetsizlik artıyor. (08.04.2017)  

Kirchnerler dönemi kapandı

Arjantin'de bugün yeni bir dönem başlıyor. Geçen ay yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazanan muhafazakâr lider Mauricio Macri, yemin ederek görevi devralıyor. Böylece 12 yıldır devam eden Kirchner dönemi kapanıyor. (10.12.2015)  

Benzer içerik

USA Beginn Frühjahrstreffen IWF und Weltbank Christine Lagarde

IMF: Arjantin görüşmelerinde ilerleme sağlandı 05.09.2018

Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde, Arjantinli yetkililer ile yaptıkları görüşmede 50 milyar dolarlık IMF kredisinin ödemesinin hızlandırılması için ilerleme sağladıklarını söyledi.

Türkei Geldwechsel in Istanbul

TL'deki kriz gelişmekte olan ülkelere sıçrıyor 02.09.2018

Türkiye’de TL'nin değer kaybetmesiyle yaşanan kriz, küresel finans piyasalarını da sarstı. Diğer gelişmekte olan ülkelerin paraları da ağır baskı altına girdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ABD Başkanı Donald Trump

Trump: IŞİD lideri El Bağdadi öldü

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ABD ordusunun düzenlediği operasyon sırasında öldüğünü doğruladı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  