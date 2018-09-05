Arjantin’de iktidar el değiştiriyor

Arjantin'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini muhalefetteki merkez solun adayı Alberto Fernández kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, ılımlı Peronist ilk turda oyların yüzde 47,2'sini alırken, ekonomide liberal bir çizgi izleyen Devlet Başkanı Mauricio Macri yüzde 41,4'te kaldı. Yenilgiyi kabul eden Macri, Fernández tebrik ederek Devlet Başkanlığı Sarayı'nda kahvaltıya davet etti. Ülkedeki seçim sistemine göre yüzde 45'in üzerinde oy alan bir aday seçimi ilk turda kazanabiliyor.

Birçok seçmen Arjantin'deki ağır ekonomi ve finans krizinden Macri'yi sorumlu tutuyor. Ülkede yüzde 50'yi aşan enflasyon, dünyadaki en yüksek oranlardan biri. Halkın üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Arjantin İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, sadece geçen yıl zarfında yoksulluk sınırının altına düşen Arjantinlilerin sayısı 3 milyon 400 bini buldu. Macri, dört yıl önce devlet başkanlığına seçilmeden önce, görev süresinde enflasyon ve yoksulluğu önemli ölçüde azaltma vaadinde bulunmuştu.

Devlet Başkanı Mauricio Macri koltuğunu kaybetti.

Cristina Kirchner yine ülke yönetiminde söz sahibi olacak

Alberto Fernández ile yine bir Peronist iktidara geliyor. Aslen hukukçu olan Fernández, 2003 ile 2008 arasında Devlet Başkanı Néstor Kirchner ile eşi ve halefi Cristina Fernández de Kirchner'in iktidarında kabine şefliği görevini yürütmüş, daha sonra Cristina Kirchner ile zirai ürünlerin ihracatında uygulanacak vergiler konusunda görüş ayrılığına düşerek bu görevden ayrılmıştı. İlerleyen yıllarda tekrar yakınlaşan iki politikacı bu yıl birlikte seçim yarışına katıldı, Fernández devlet başkanlığına, Kirchner devlet başkanı yardımcılığına aday oldu.

Macri'nin selefi olan Cristina Fernández de Kirchner, 2007 ile 2015 yılları arasında Arjantin'i yönetti ve ülkenin en tartışmalı politikacıları arasında yer aldı. Hakkında bir dizi yolsuzluk davası sürmekte olan Kirchner'in, senatör olduğu için dokunulmazlığı bulunuyor.

Arjantin'de yeni devlet başkanı 10 Aralık'ta görevine başlayacak.

dpa,KNA/AÜ,HS

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