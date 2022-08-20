Arjantin futbolunun karanlık yüzü

Korku Luciana Bacci'nin yüzünden okunuyor. "Bir suçluyu koruyor olmaları utanç verici. Bu eğer bir kızsan ve kulüpte tecavüze uğramışsan, taciz edilmişsen ya da yaralanmışsan, sana inanmadıklarını gösteriyor" diyor Arjantinli kadın futbolcu.

Konu, Diego Guacci davası. Çok sayıda genç kadının ifadesine göre Guacci, genç takımlara antrenörlük yaptığı dönemde, takımının kötü oynadığı maçların ardından oyuncularını tecavüz etmekle tehdit etmiş ve video konferans görüşmelerinde de soyunmalarını talep etmiş. Arjantin kadın futbolunun çeşitli yaş gruplarında görev yapan ve örnek teknik adamlar arasında gösterilen Guacci bu alanda iyi bir kariyer yapmış ve hatta FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) için çalışmış bir isimdi.

FIFA'nın etik kurulu, mağdur olduğunu haykıran kadın sporcuları çok büyük hayal kırıklığına uğratan bir karar verdi. Kurul, futbolcuların ifadelerine inandığını ancak Guacci'yi cezalandırmak için yeterli delil bulunmadığını açıkladı. Yaşandığı iddia edilen olaylar esnasında henüz 14 yaşında olan genç kadınların tüm iddialarına rağmen Diego Guacci mesleğini yapmaya devam edebilecek.

Tabu konu: Taciz

DW'ye konuşan Mariana Elena Leuzzi, "Bu konu bir tabu. Gündeme geldiğinde hemen savunma mekanizmalarının harekete geçtiği bir konu" diyor. "AVIVI" isimli bir sivil toplum kuruluşunun yöneticiliğini yapan 69 yaşındaki Leuzzi, bu kuruluş ile, Arjantin'de cinsel şiddete maruz kalan kişilerin hakları için mücadele ediyor. Futbolun çarklarında yaşanan taciz olaylarına kendi de şahit olan Leuzzi, River Plate ve Independiente gibi Arjantin'in büyük kulüplerinin adının karıştığı taciz vakalarını gündeme getirmiş olan bir isim. Çocuk ve genç yaş takımlarında erkek çocuklarının tacize, tecavüze uğradığını 2018'de örnekleriyle kamuoyuna taşıyan Leuzzi'ye, attığı bu adımın ardından bir anda, Arjantin'in diğer futbolcu yetiştirme merkezlerindeki mağdurlardan 100'den fazla e-posta gelmiş. Mariana Elena Leuzzi'nin attığı adım ülke çapında bir çığa dönüşmüş. O dönem yaşadığı duyguyu, "Dehşet vericiydi. Zira futbol okullarında yaşayan bu çocuklar, uzaklardan, başka ülkelerden ya da farklı bölgelerden gelen ve akıllarında sadece bir sonraki Maradona, Messi ya da Ronaldinho olmak olan çocuklardı" diyerek anlatan Leuzzi, futbol eğitmenlerinin, küçük futbolcularla aralarındaki güven ilişkisini suistimal ettiğini belirtiyor.

Mariana Elena Leuzzi Fotoğraf: DW/Tobias Käufer

Mağdurların çok cesur olması gerekiyor

Guacci davasında kadın futbolcuların ve futbol altyapı merkezlerinde yaşananlarla ilgili olarak gençlerin ve çocukların ortak yanının çok cesur olmaları olduğunu vurgulayan Leuzzi, "Her zaman olanları dile getirme gücüne sahip birilerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Ondan sonra diğer mağdurlar da konuşmaya başlıyor" ifadelerini kullanıyor. Böylece gerçeğin giderek daha fazla ortaya çıktığını aktaran Leuzzi, söz konusu olayların sadece Arjantin'in sorunu olmadığını, bunların tüm dünyada yaşandığını belirtiyor.

Yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmayan Arfantin Futbol Federasyonu (AFA), son olarak Federasyon bünyesinde, kendi ifadesiyle futbol dünyasında bir ilk olma özelliği taşıyan Cinsiyetler Arası Eşitlik birimini kurdu. Söz konusu birimin başına da hukukçu Paula Ojeda getirildi. DW Online'ın sorularını yanıtlayan Ojeda, görevini "Stereotipleri ve ön yargıları fark etmek ve bunları aşmak" olarak tarif ediyor. "Diğer kişiye saygı duymanın. Onun alanına, kişiliğine, inançlarına ve bedenine saygı göstermenin" geçerli kılınması gerektiğini vurgulayan Ojeda, futbolun ihtiyacı olan değişimin ancak bu şekilde sağlanabileceğini ifade ediyor.

Arjantin'de ezeli rakip olan ülkenin iki köklü kulübü River Plate ve Boca Juniors'un isimleri de cinsel şiddet olaylarına karışmış durumda Fotoğraf: Luciano Bisba/Action Plus/imago images

Profesyonel futbolda şiddet

Futbol kültürünün köklü bir değişime ne denli ihtiyaç duyduğu başka şiddet ve taciz vakalarında da kendini gösteriyor. Ünlü futbolcuların kadınlara şiddet uyguladığına dair haberler sık sık medyada yer alıyor. Son olarak, Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors'un formasını giyen Kolombiyalı futbolcu Sebastian Villa, eski kız arkadaşına tecavüz ettiği iddiları ile gündeme geldi. Boca Juniors yönetimi söz konusu olayın üstüne gitmedi. Bir dönem Arjantin Milli Takımı'nın da formasını giyen, takımın eski ünlü futbolcularından Juan Roman Riquelme, şu an Boca Juniors yönetiminde görev yapıyor. O da bu iddiaları araştırmak yerine oyuncusunun antrenman sahasında ne kadar çalışkan olduğundan söz etmeyi yeğledi.

AFA Cinsiyetler Arası Eşitlik Görevlisi Paula Ojeda, tüm bu olumsuzluklara rağmen, Arjantin futbolunda değişimin ilk işaretlerini gördüğünü dile getiriyor. "Artık bir futbolcu, cinsiyete dayalı bir şiddet olayı ile gündeme geldiğinde medyada bu tartışılıyor" diyen Ojeda, asıl hedefin kurumların içinde ve dışında cinsel taciz ve tecavüz vakalarının engellenmesi için önleyici tedbirlerin çok daha iyileştirilmesi olduğunu vurguluyor.