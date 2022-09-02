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Arjantin Cumhurbaşkanı Vekili Cristina Kirchner.
Arjantin Cumhurbaşkanı Vekili Cristina Kirchner.Fotoğraf: Mariana Nedelcu/REUTERS
PolitikaLatin Amerika

Arjantin'de Kirchner'e saldırı girişimi

14 dakika önce

Arjantin Cumhurbaşkanı Vekili, Cristina Kirchner’e silah saldırı girişiminde bulunduğu duyuruldu.

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Arjantin’in tartışmalı Cumhurbaşkanı Vekili, eski cumhurbaşkanı Cristina Kirchner’e silahlı saldırı girişiminde bulunulduğu, Kirchner’in bundan kıl payı kurtulduğu haber verildi. Kirchner’in Perşembe günü başkent Buenos Aires’teki evinin önünde taraftarlarını selamladığı sırada üzerine içinde beş mermi bulunan bir silah doğrultulduğu, teknik sebepten silahın şans eseri patlamadığı haber verildi. Kirchner’e silahı doğrultmakla suçlanan zanlının da gözaltına aldığı bildirildi.

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernández, olaydan sonra televizyondan yaptığı halka sesleniş konuşmasında 69 yaşındaki Vekili Kirchner’in yaralanmadan olayı atlattığını duyurdu. Saldırı girişiminin Perşembe akşamı yerel saatle 21.00 sularında meydana geldiği açıklandı. Zanlının, evinin önünde bekleyen taraftarlarının olduğu kalabalıktan Kirchner’i hedef aldığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Vekili Cristina Kirchner’e yönelik silahlı suikast girişimi, uzun yıllar diktatörlükle yönetilen ülkede demokrasinin tesis edildiği 1983 yılından bu yana kayda geçen en tehlikeli siyasi gelişme olarak yorumlanıyor. 

Taraftarları günlerdir Kirchner'in konutu önünde destek amacıyla kamp kurarak destekte bulunuyor.
Taraftarları günlerdir Kirchner'in konutu önünde destek amacıyla kamp kurarak destekte bulunuyor. Fotoğraf: Natacha Pisarenko/AP Photo/picturen alliance

Saldırgan Brezilyalı

Arjantin Cumhurbaşkanı Vekili Kirchner’e yönelik olaya ait olduğu video kayıtları internette de dolaşıma girerken, görsellerde bir kişinin Kirchner’ye yaklaşarak silahı üzerine doğrulttuğu ve tetiğe bastığı, silahın ateş almadığı görülüyor.

İçişleri Bakanı Aníbal Fernández, Clarin adlı gazeteye verdiği demeçte, 35 yaşındaki zanlının Brezilyalı olduğunu söyledi. Olayın arka planına dair detaylı bilgi ise verilmedi.

Halen Arjantin Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevini yürüten Cristina Kirchner, 2007-2015’te ülkenin cumhurbaşkanlığını yapmıştı.

Son haftalarda Arjantinli Kirchner’in evinin önünde bir grup taraftarı kamp kurdu ve ona destek amacıyla gösteriler yapıyor. Kirchner hakkında yolsuzluk iddiasıyla soruşturma açılması ülkede tartışmalara ve bölünmeye neden olmuş, soruşturmayı yürüten savcı Cristina Kirchner hakkında 12 yıl hapis cezası ile siyasetten ömür boyu men talep etmişti. Kirchner'e organize bir suç örgütünün lideri olmak ve devleti 1 milyar euro dolandırmak suçlaması yöneltiliyor.

dpa, AFP / ETO, JD

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