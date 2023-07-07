Arda Güler Real Madrid ile sözleşmeyi imzaladı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç futbolcu Arda Güler, altı yıllık sözleşmeye imza attı. Arda Güler, imza töreninin ardından "Bugün hayatımın en özel günü" dedi.

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, Arda Güler ile sözleşme imzaladı. Arda Güler'in, İspanya ekibinde 24 numaralı formayı giyeceği bildirildi.

Fenerbahçe'den 30 milyon Euro bedelle Real Madrid'e giden Arda Güler, Başkan Florentino Perez'in de katıldığı imza töreni sonrası açıklamalarda bulundu. Törene Arda Güler'in ailesi de katıldı. Real Madrid'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Arda Güler, "Bugün benim hayatımın en özel günü. Bugüne gelmemde destek veren aileme ve herkese teşekkür ederim. Bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

Florentino: Evine hoş geldin

Arda Güler'in transfer olduğu Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez de "Bugün Real Madrid hayaliyle büyüyen birini daha kadromuza katıyoruz. Real Madrid'e hoş geldin Arda Güler. Geleceğimizde önemli bir pay sahibi olacak bir yeteneği transfer ettik. Arda'yı dünyanın en iyi futbolcularından birisi olarak yetiştiren ailesine şükranlarımı sunuyorum. Evine hoş geldin, Real Madrid'e hoş geldin Arda" şeklinde konuştu.

Dün de klüp, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu ile altı yıllığına anlaşma imzalandığını, resmi lansmanın bugün yapılacağını açıklamıştı.

dpa, DHA / ETO, BÖ

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