 Arap dünyasının ilk nükleer santrali BAE’de devreye girdi | DÜNYA | DW | 01.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Arap dünyasının ilk nükleer santrali BAE’de devreye girdi

Dünyanın yedinci büyük petrol yataklarına sahip ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Barakah Nükleer Enerji Santrali’nde ilk reaktörün faaliyete geçtiğini duyurdu. Komşu ülke Katar ise tepkili.

Barakah Nükleer Enerji Santrali

Barakah Nükleer Enerji Santrali

Arap Yarımadası'nın varlıklı ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşit el Maktum, ülkenin kuzeybatısındaki sahil şeridinde inşa edilen Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin faaliyete geçtiğini duyurdu. İlk aşamada, toplam dört reaktörden oluşan santralin bir reaktörü devreye sokuldu. Söz konusu enerji santrali, bir Arap ülkesinde işlemeye başlayan ilk nükleer santral olma özelliğini taşıyor. El Maktum, konuyla ilgili açıklamasında, nükleer santrallerin ve uzay araştırmalarının, "Arapların bilimdeki yollarını yeniden yakalama ve diğer büyük milletlerle rekabet etme kabiliyetine sahip olma adına, dünyaya bir mesaj olduğunu" ifade etti. El Maktum ayrıca, Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin tamamen barışçıl amaçlara hizmet edeceğini ifade etti.

Katar: "Bölge barışı için tehlike"

Birleşik Arap Emirlikleri'ne komşu ülkelerden Katar ise nükleer santralin faaliyete girmesinden hoşnut değil. Katar resmi makamları Baraka Santrali'nin, "Bölge barışı için bir tehlike" teşkil ettiğini dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile bir anlaşma imzalayan BAE, sahip olduğu nükleer tesislerde uranyum zenginleştirme faaliyetinde bulunmayacağını daha önce taahhüt etmişti. BAE ayrıca Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEO) denetimlerine açık olduğunu duyurdu.

BAE ve Güney Kore'den şirketlerin oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından inşa edilen nükleer santralin 22,5 milyar euroya mal olduğu bildiriliyor. Sahip olduğu dört reaktörün tamamı devreye girdiğinde 5 bin 600 megavat gücünde elektrik üretmesi beklenen santral ülkedeki elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 25'ini karşılama kapasitesine sahip.

Sırada Mısır var

BAE'nin ardından nükleer santrale sahip ikinci Arap ülkesinin Mısır olması bekleniyor. Rus firmaları tarafından Akdeniz sahilinde yapımı devam eden nükleer enerji santralinin 2026'de devreye girmesi planlanıyor. Ancak uzmanlar, inşaat sürecinde aksaklıklar yaşanan tesisin büyük olasılıkla daha geç bir tarihte faaliyete geçebileceğini belirtiyor.

AFP,DW / ET,ETO

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Suudi Arabistan: İran nükleer silah üretirse biz de üretiriz

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası Suudi Arabistan, İran'ın nükleer silah geliştirmesi durumunda aynısını yapacağını açıkladı.  

Katar'ı kızdıran harita değiştirildi

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Louvre Müzesi'nde sergilenen ve üzerinde Katar'ın yer almadığı harita indirildi.  

Katar'dan BAE'ye dava tehdidi

Washington Post'ta yayınlanan istihbarat raporunun ardından Katar, siber saldırıyla suçladığı BAE ve ambargo uygulayan diğer ülkelere karşı hukuki işlem başlatacağını açıkladı.  

Benzer içerik

Türkei Erdogan in Ägypten

Libya: Arapların Türkiye'ye öfkesi 18.01.2020

Arap dünyası, Erdoğan ve Libya Başbakanı es-Serrac arasında oluşan ittifaktan rahatsız. Sebepler muhtelif, Erdoğan'ın hesapları ise riskli. DW'den Kersten Knipp'in haberi.

Ägypten Präsident Abdel Fattah al Sisi

Sisi Arap dünyasının liderliğine mi oynuyor? 26.04.2019

2030’a kadar görevde kalabilecek olması Mısır Devlet Başkanı Sisi’nin iktidarını pekiştirdi. Sisi, dış politikada izlediği çizgi ile bölgenin önemli aktörlerinden biri haline geldi.

Deutsche Rüstungsexporte

Almanya’nın silah ihracatı arttı 07.10.2019

Almanya’nın silah ihracatında bu yıl içinde geçen seneye kıyasla artış kaydedildi. Silah satılan ülkeler arasında Yemen’deki savaşa katılan Mısır ve BAE’nin olması dikkati çekti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Rus vatandaşları 29 Temmuz'da polis operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Belarus-Rusya hattında “Wagner gerilimi” tırmanıyor

Belarus’un, “terör saldırısı” hazırlığında oldukları iddiasıyla 33 Rus vatandaşını gözaltına alması, Rusya'nın tepkisine yol açtı. Kremlin, vatandaşlarının en kısa zamanda serbest bırakılması için Belarus’a çağrı yaptı.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp Liverpool'ün 30 yıllık şampiyonluk hayalini gerçekleştirdi.  