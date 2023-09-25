YPG Deyrizor'da sokağa çıkma yasağı ilan etti

Merkezinde YPG'nin yer aldığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından desteklenen Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Pazartesi günü bölgede yerel Arap kabilelerle çatışmaların yeniden başlaması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Suriye medyası ve bölgedeki aktivistlerin aktardığına göre, Suriye'nın doğusundaki Deyrizor eyaletinde yer alan, aralarında Irak sınırına yakın Ziban kasabasının da olduğu çok sayıdaki yerleşim biriminden bazılarında süresiz, bazılarında ise geçici süreliğine sokağa çıkma yasağı uygulamasına başlandı. 2015 yılından bu yana, IŞİD ile mücadelede SDG'ye destek verme gerekçesiyle yüzlerce ABD askerinin konuşlu bulunduğu bölgede, aynı zamanda Suriye'nin en büyük petrol yatakları yer alıyor.

Çok sayıda Arap ülkesinde yayın yapan televizyon kanalı El Mayadin'in bildirdiğine göre, sokağa çıkma yasağı kararı alınmasına, silahlı Arap kabilelerinin Ziban'a saldırıp, kasabanın bazı kesimlerini ele geçirmeleri neden oldu. Yaşanan çatışmalarda çok sayıda Kürt milisin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Esad Arap kabilelere destek mi veriyor?

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, çatışmalara katılan bazı Arap savaşçıların, Esad rejimi kontrolündeki bölgelerden geldiğini öne sürdü. Deyrizor bölgesindeki yerel medyada çıkan haberlerde ise, bazı Kürt milislerin çatışmalardan kaçtığı aktarıldı. Ancak bu iddia ile ilgili ayrıntılara haberlerde yer verilmedi.

Kürt gruplar, yaşanan çatışmalardan, Arap milislerin Fırat Nehri'nin doğusuna geçmesine izin verdiğini iddia ettikleri Şam hükümetini sorumlu tutuyor.

Yaklaşık bir ay önce, bölgedeki Kürtlerle Araplar arasında çıkan çatışmalarda, SDG'nin verilerine göre 25 Kürt savaşçı, 29 Arap kabile üyesi ve dokuz sivil hayatını kaybetmişti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkenin doğusunda ABD ile ittifak halindeki Kürt grupları ayrılıkçı güçler olarak görüyor. SDG ile Ankara tarafından desteklenen Suriyeli muhalif gruplar arasında da sık sık çatışmalar yaşanıyor.

AP / ET,BK

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