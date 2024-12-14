Arap ülkelerinden Suriye'de barışçıl siyasi geçiş çağrısı

Ürdün'de bir araya gelen sekiz Arap ülkesinin dışişleri bakanları Suriye'de tüm kesimleri kapsayıcı ve barışçıl bir siyasi geçiş çağırısında bulundu.

Sekiz Arap ülkesinin dışişleri bakanları Ürdün'ün Kızıldeniz'deki Akabe limanında Suriye gündemiyle bir araya geldi. Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Katar dışişleri bakanları Beşar Esad sonrası Suriye'deki siyasi durumu ele aldıkları toplantı sonrasında bir bildirge yayınladı. Bakanlar toplantının sonuç bildirgesinde Suriye'de "tüm siyasi ve sosyal güçlerin temsil edildiği" bir "barışçıl geçiş sürecini destekleme" konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

Arap Birliği Başkanı Ahmed Ebu Gayt'ın da yer aldığı toplantıda sekiz bakan, Suriye'deki siyasi sürecin "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararındaki prensiplere uygun şekilde Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği tarafından desteklenmesi" gerektiği konusunda mutabık kaldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2015 yılında aldığı karar, Suriye'de ateşkes ve siyasi çözüm çağrısında bulunurken siyasal geçiş için de bir yol haritası tanımlıyor.

Bakanlar ayırca Suriyeliler tarafından üzerinde mutabık kalınan ve "BM tarafından denetlenen özgür ve adil seçimler yoluyla Suriye halkının tüm kesimlerinin isteklerine uygun bir siyasi sistemi" mümkün kılan bir geçiş yönetimini desteklediklerini ifade etti.

Sonuç bildirgesinde dışişleri bakanları ayrıca "her tür etnik, mezhepsel ya da dini ayrımcılığa" karşı uyarıda bulunarak "tüm vatandaşlar için adaletin ve eşitliğin" tesis edilmesi çağrısı yaptı.

Suriye'nin "kaosa sürüklenmesini" engellemek için devlet kurumlarını koruma çağrısında bulunulan açıklamada "Suriye'nin yanı sıra bölge ve dünya güvenliğine tehdit oluşturan terörizmle mücadele için ortak çabaların artırılması" istendi.

Açıklamada "İsrail'in Suriye ile arasındaki tampon bölgeye girmesi" de kınandı ve İsrail'den Suriye topraklarındaki güçlerini çekmesi istendi. Sekiz Arap ülkesinin dışişleri bakanları İsrail'in son günlerdeki Suriye'deki önemli askeri tesisleri hedef alan hava saldırılarını da kınadı.

AFP/EC, BÜ

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