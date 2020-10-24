Arap ülkelerinde Macron'a tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Türkiye'nin ardından Arap ülkelerinden de tepki geldi. Birçok ülkede yüzlerce kişi Macron'u protesto etmek için sokaklara döküldü.

Pakistan Başbakanı İmran Han pazar günü yaptığı açıklamada Macron'u "İslam'a saldırmakla" suçladı. Libya'da küçük çaplı protesto gösterileri düzenlenirken, Suriye ve Gazze Şeridi'ndeki gösterilerde Macron'un resimleri yakıldı.

İsrail'da Fransa Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye yaklaşık 200 kişi katıldı. Bazı ülkelerde ise göstericiler hükümetlerini Fransa ürünlerini boykot etmeye çağırdı. Ürdün, Kuveyt ve Katar'da Fransa ürünlerinin raflardan kaldırıldığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu ülkelerin hükümetlerine çağrıda bulunularak, 'boykot çağrılarına son verilmesi' ve bu çağrıların radikal bir azınlıktan geldiğinin gösterilmesi istendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Twitter hesabı üzerinden İngilizce ve Arapça açıklamada düşünce özgürlüğünü savunarak "Asla vazgeçmeyeceğiz. Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygımız var. Nefret söylemini kabul etmiyoruz ve makul tartışmaları savunuyoruz. Her zaman insanlık onurunun ve evrensel değerlerin tarafında olacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Hakikaten kontrolden geçmesi lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü partisinin Malatya 7.Olağan İl Kongresi’ndeki konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron hakkındaki tepki çeken sözlerini yinelemişti. Erdoğan, "Şu an Fransa’nın başındaki zat şaşırmış yatıp kalkıp Erdoğan’la uğraşıyor. Sen önce kendine bak. Bu bir vaka. Hakikatten kontrolden geçmesi lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Avrupa'da artan İslam düşmanlığının endişe verici işaretleri ile karşı karşıya kalındığını dile getirmiş ve buna Fransa’da başı kesilerek öldürülen öğretmen Samuel Paty cinayetinin ardından Cumhurbaşkanı Macron'un radikal İslam'a karşı açtığı savaşı örnek göstermişti.

Macron "Karikatürlerden ve çizimden vazgeçmeyeceğiz" demişti.

Erdoğan konuşmasında, "Bu Macron denilen zatın Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir. Öncelikle bir akli noktada kontrol" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamalar üzerine Fransa Ankara Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, derste düşünce özgürlüğü konusu işlenirken Muhammed Peygamber karikatürlerini kullanması sonrası radikal İslamcı olduğu tahmin edilen bir saldırgan tarafından başı kesilerek öldürülen öğretmen Samule Paty'yi anma töreninde "Karikatürlerden ve çizimden vazgeçmeyeceğiz" demişti. Ayrıca Fransa'da cinayet sonrası İslamcı çevrelere yönelik polis baskınları artırılmıştı.

AFP,dpa/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe