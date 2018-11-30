Aracına kum saati takana bedava park yeri

Almanya'nın kuzeybatısındaki Cloppenburg kasabasında, araçlarını kısa süreli park etmek isteyen şoförler için yeni bir uygulama başlatıldı. Yaklaşık 35 bin kişinin yaşadığı kasabanın belediyesi artık araçlarına kum saati takan şoförlere 15 dakika ücretsiz park hakkı tanıyor.

Belediye, bu uygulamayla özellikle kasaba merkezinde kısa sürede halledebilecekleri bir iş için park yeri arayan araç sahiplerine kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Cloppenburg Belediyesi, uygulamanın, kasabanın her yerinde geçerli olduğunu açıkladı.

Belediye, 3 Mayıs 2019 itibarıyla yürürlüğe giren uygulamada kullanılan kum saatlerini 3 euroya satıyor. Araç sahipleri, şoför tarafındaki cama vantuzla iliştirilen kum saatinin kırılması hâlinde, yenisini ücretsiz olarak temin edebiliyor.

Cloppenburg Belediyesi, öğle saatlerine kadar yaklaşık 300 kum saati satıldığını duyurdu.

On beş dakika geçtikten sonra kum saatini ters çevirerek yetkilileri aldatmaya çalışan araç sahiplerinin, standart park cezasına çarptırılacağı açıklandı.

Kum saatiyle park uygulaması, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Volkach kasabasında 2016 yılından bu yana uygulanıyor. Baden-Württemberg eyaletinin Kirchheim unter Teck kasabasındaysa daha da önce uygulanmaya başlanmıştı.

dpa/CÖ,EC

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