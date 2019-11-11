 Ara bölgede kalan IŞİD zanlısı ABD’ye gönderilecek | TÜRKİYE | DW | 14.11.2019

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TÜRKİYE

Ara bölgede kalan IŞİD zanlısı ABD’ye gönderilecek

İçişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan sınırındaki ara bölgede dört gündür bekleyen IŞİD zanlısının ABD’ye gönderileceğini açıkladı. Bakanlık, bugün İngiliz ve Alman uyruklu zanlıların sınır dışı edildiğini duyurdu.

IŞİD zanlısı Pazartesi gününden bu yana Türkiye ile Yunanistan sınırındaki ara bölgede bekliyor

IŞİD zanlısı Pazartesi gününden bu yana Türkiye ile Yunanistan sınırındaki ara bölgede bekliyor

Türkiye İçişleri Bakanlığı, Pazartesi gününden bu yana Türkiye ile Yunanistan sınırı arasındaki ara bölgede bekleyen IŞİD zanlısının vatandaşı olduğu ABD'ye sınır dışı edileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hakkında sınırı dışı kararı alınan "Yabancı terörist savaşçının” kendi isteği üzerine "11 Kasım 2019 tarihinde isteği üzerine üçüncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı” edildiği hatırlatıldı. "Ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu yabancı terörist savaşçının” ABD tarafından kabul edileceği ifade edildi. Açıklamada, söz konusu zanlının "ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD'ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır” denildi.

Türk medyasına yansıyan haberlerde, 39 yaşındaki Muhammed Darwis B. adındaki ABD vatandaşının Ürdün asıllı olduğu belirtildi.

Yunan polisi, zanlı ile ilgili olarak kayıtlarda bilgi bulunmadığını belirtti.

Bugün de yedi Alman sınır dışı edildi

Türkiye, Pazartesi gününden bu yana zanlıları sınır dışı ederek, ülkelerine gönderiyor. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bu kapsamda bugün de Birleşik Krallık uyruklu bir yabancı terörist savaşçının Londra'ya, Almanya uyruklu yedi yabancı terörist savaşçının ise Berlin'e sınır dışı edilmesi işlemleri gerçekleştirildi” denildi.

Almanya'ya sınır dışı edilenlerin, yedi kişilik B. ailesi olduğu belirtildi. Aşağı Saksonya eyaletinin Hildesheim kentinde yaşayan ve Selefilerle bağlantısı bulunan aile üyelerine yönelik tutuklama kararı bulunmuyor. Irak kökenli Alman vatandaşı aile üyelerinden sadece baba hakkında işlemiş olduğu bazı suçlar nedeniyle takibat bulunuyor. Aile, geçen Ocak ayında Türkiye'ye gittiği belirtiliyor.

Türkiye'nin Cuma günü de iki IŞİD zanlısının eşlerini Almanya'ya sınır dışı etmesi bekleniyor.

Pazartesi günü de ABD, Danimarka ve Almanya'nın birer vatandaşı sınır dışı edilmişti.

DW,AP,dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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