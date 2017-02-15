Araştırma: Testsiz aşılılarda pozitif vakalar gözden kaçtı

Yeni bir araştırmaya göre, İsrail'de tam aşılıların Covid-19 testinden muaf tutulması birçok korona vakasının gözden kaçırılmasına neden oldu.

Araştırma İsrail'e gelenlere Ben Gurion Havalimanı'nda aşılı aşısız ayırmadan yapılan PCR testlerine dayanıyor. Ağustos ayında yapılan testlere göre aşılı yolcularda pozitiflerin oranı aşısızlardaki oranın iki katından fazla çıktı.

Ağustos 2021'de 182 bin 696 tam aşılı yolcudan 2 bin 912'sinde korona vakasına rastlanırken 290 bin 383 aşısız yolcunun bin 878'inde korona tespit edildi. Bu sayılara göre oran olarak aşılıların yüzde 1,59'unda aşısızların ise yüzde 0,65'inde korona olduğu belirlendi.

Araştırma raporunun yazarlarından MIT Sloan School of Management Öğretim Üyesi Retsef Levi bu sonucu "sürpriz" olarak niteledi.

Son altı ay içinde iki doz Pfizer/BioNTech aşısı yaptırmış olanlar ya da güçlendirici doz almış olanlar tam aşılı, hiç korona aşısı yaptırmamış ya da ikinci dozu altı aydan önce yaptırmış olanlar ise aşısız sayılıyor.

İsrail hükümetinin tüm yetişkinlere güçlendirici doz tavsiyesinde bulunduğu Eylül ayında ise aşılı yolcularda vaka görülme oranı aşısızlardaki oranın altına indi. Eylül ayında aşılıların yüzde 0,59'unda, aşısızların ise yüzde 2,03'ünde korona vakasına rastlandı. Levi Ekim ayında ise aşılı grupta test sonucunun pozitif çıkma oranının düşük olmayı sürdürmekle birlikte yavaş yavaş tırmanışa geçtiğini söyledi.

Levi, Covid-19 test sonucunu sadece aşısızlardan istemenin "aşılı bireylerin enfeksiyondan korunmuş olduğu yönünde bir yanlış yorumu güçlendirerek potansiyel riskler ortaya çıkardığını" belirtti.

Reuters / EC, BK

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